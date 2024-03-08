Концерт Скляра и группы «Ва-Банкъ» состоится 13 марта в Москве

Александр Ф. Скляр — лидер и основатель группы «Ва-Банкъ» — 13 марта отметит свой 66-й день рождения выступлением в концертном пространстве «Урбан» в Москве.

Помимо старых проверенных временем хитов, там, прозвучат и песни из нового альбома артиста «Кровь и золото». Он вышел в свет совсем недавно.

По словам самого автора, последний сборник — это не что иное, как творческое переосмысление народных песен, своего рода возвращение к традициям и корням.

Скляр отучился на дипломата и даже поработал по специальности в Северной Корее. После он решил бросить престижную должность и с головой ушел в музыку.

До создания собственной группы он играл в коллективах «777» и «Центр». «Ва-банкъ» Скляр собрал в 1980-х, в 2008 году группа распалась, но в 2016-м триумфально вернулась на рок-сцену.