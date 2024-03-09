Цена биткоина обновила исторический максимум

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 25 0

Стоимость биткоина достигла 70 тысяч долларов

Цена биткоина обновила исторический максимум

Фото: www.globallookpress.com / Markus Mainka

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Специалисты связывают рост криптовалюты с двумя факторами. С какими именно?

Цена биткоина впервые достигла 70 тысяч долларов. Об этом сообщили на торговой площадке CoinDesk.

Так, в ходе торгов в 18:25 по московскому времени его стоимость достигла 69 тысяч долларов, а в 18:30 — превысила 70 тысяч долларов. Но спустя две минуты цена вновь упала до 68 тысяч долларов.

Прошлый рекорд был установлен 4 марта, когда стоимость биткоина оказалась выше отметки в 65 тысяч долларов впервые с ноября 2021 года. Тогда в 11:36 по московскому времени стоимость криптовалюты начала стремительно расти с отметки 64,948 тысячи долларов. В результате к 11:44 курс установился на уровне 65,520 тысячи долларов. Однако затем стоимость то падала, то увеличивалась.

Специалисты связывают рост криптовалюты с появлением новых денег на рынке из-за нестабильности традиционных валют. Еще одной причиной может быть предстоящий халвинг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хоть биткоин и находится в фазе долгосрочного подъема, ситуация в мире делает рынок потенциально нестабильным. Инвесторы понимают, что даже в лучшие времена предсказать краткосрочное поведение цен сложно.

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