Российский космонавт Олег Кононенко стал командиром МКС

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 15 0

Ему уже вручили символический ключ от станции.

Российский космонавт Олег Кононенко стал командиром МКС

Фото: MAXIM SHEMETOV / POOL / ТАСС

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Мировой рекордсмен по суммарной длительности космических полетов, космонавт госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко стал командиром Международной космической станцией (МКС).

Передал командование ему астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Датчанин вручил россиянину символический ключ от станции, после чего экипаж традиционно ударил в корабельный колокол», — говорится в заявлении.

Космонавт Кононенко за время командования до конца сентября сможет улучшить мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе, доведя его до 1 110 суток.

Астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен, астронавт JAXA Сатоси Фурукава и космонавт Роскосмоса Константин Борисов на корабле Crew Dragon должны покинуть МКС для возвращения на Землю.

Корабль должен приводниться 12 марта возле побережья Флориды. МКС — крупнейший международный проект, пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс.

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