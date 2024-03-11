Эта смерть стала «точкой отсчета» для Моргуновой: ей оставалось совсем немного

Последние годы звезда не осознавала, как живет и что делает. Ее сознание было уже не тут.

Еще одна скоропостижная смерть: на 85-м году жизни скончалась диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова. Она была знакома соотечественникам не только по голосу — также вела передачи «Глубой огонек» и «Утренняя почта». Ее любили миллионы, но к сожалению, ни это, ни призвание, ни большие гонорары не могли ей обеспечить счастливую жизнь: последние годы Моргунова буквально сгорала от несчастья. Все резко изменила одна смерть. Его. Самого любимого и дорогого.

Жизнь и судьба Светланы Моргуновой

Молодость и карьера

© РИА Новости / Александр Макаров

Светлана Моргунова родилась 7 марта 1940 года в Москве. Родители отношения к искусству не имели. В то же время окружали дочь теплом и заботой, Светлана говорила, что у нее было счастливое детство. Особенно близка она была со своей мамой. Мамы Светланы Моргуновой не стало в 2007-м, ее уход стал для нее страшным ударом.

В школьные годы Светлана занималась музыкой, затем посещала театральную студию, мечтала стать актрисой. После окончания школы поступила в театральную студии при театре имени Моссовета. Будучи студенткой, начала играть на сцене этого театра в репертуарных спектаклях. Однако ее судьба изменилась, когда она увидела объявление о наборе дикторов центрального советского телевидения.

Моргунову это заинтересовало, к тому же, от природы ей достался хороший голос, на который обращали внимание еще ее педагоги в театральной студии. На пробах Светлану отобрали в качестве диктора среди огромного количества претендентов. И в 21 год в 1961-м она стала диктором Центрального телевидения СССР. Вскоре о ней узнала вся страна — после участия в новогоднем «Голубом огоньке» 1962 года.

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На центральном советском телевидении Светлана Моргунова работала в разных жанрах. Она вела информационную телепрограмму «Время», кроме того — знакомила зрителей с программой телепередач. Неоднократно вела выпуски музыкально-развлекательной программы «Голубой огонек».

Вместе с популярной ведущей Новый год встретило не одно поколение советских зрителей. Светлана Моргунова была одной из самых притягательных и обворожительных звезд голубого экрана. В советское время она была эталоном красоты и стиля. Ее прическу, макияж и одежду копировали миллионы женщин.

При этом речь Светланы Моргуновой неизменно отличалась четкостью и особой изысканностью. Ее называли иконой стиля, она была любимица миллионов, чей голос узнавали, едва он начинал звучать. Звонки и письма от поклонников приходили мешками. В 1978 году ей было присвоено почетное звание Заслуженная артистка РСФСР.

«Самое главное — я благодарна телезрителям, которые всегда нас к себе домой принимали. Я очень благодарна и очень люблю своих зрителей», — говорила Светлана Моргунова.

В начале 1990-х дикторская служба на ЦТ была упразднена. Моргунова работала ведущей концертов и торжественных мероприятий.

Тушин Антон / ТАСС

В 2000 году заслуги Моргуновой были отмечены почетным званием Народная артистка Российской Федерации. В 2011 году она стала кавалером Ордена Дружбы «за большие заслуги в развитии отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность».

Непростое личное счастье. Смерть

Молва приписывала Светлане Моргуновой множество служебных романов, в частности, с певцом Муслимом Магомаевым. Но сама она категорически это опровергала.

«Что касается романов, нет, этого в работе не допускаю. Так воспитала меня мама. Она — женщина строгих правил. В семье Моргуновых ее зовут „домашним генералом“… Я часто вела его концерты. И взаимная симпатия существовала. Мы дружили с Муслимом и его супругой Тамарой Синявской. А что касается романов, нет, этого в работе не допускаю», — подчеркивала Светлана не раз.

Моргунова дважды была замужем. В первом браке родился ее единственный сын Максим, он окончил историко-филологический факультет Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, с 2003 года на федеральном телеканале стала выходить его авторская передача «Военное дело».

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Максим Моргунов скончался 19 мая 2020 года в своей квартире в возрасте 52 лет от коронавируса. До 10 мая, когда Максим почувствовал себя плохо, он регулярно привозил маме продукты, оставлял сумки у двери и уходил, позвонив в звонок, чтобы не подвергать женщину риску. А когда заболел, ничего ей не сказал, лечился дома. Его двоюродный брат Илья Свиридов рассказывал:

«Он болел дома, температура была от 37.5 до 39. Ничего такого экстраординарного, чтобы непременно госпитализироваться. Есть тяжелобольные, мест в больницах мало, пока можно и дома поболеть. Авось, и сам выздоровею. Родных отправил на дачу, они не заразились».

Жена и дочь Максима Моргунова переехали на дачу. В своей квартире инфицированный коронавирусом занимался самолечением: колол противотромбовые препараты и принимал противомалярийные лекарства, утверждал, что есть «положительная динамика».

В последний раз родственники говорили с ним по телефону днем 19 мая. В этот же день в семь часов вечера ему позвонила мать Светлана Моргунова, однако ее сын уже не поднимал трубку. Поговаривали, что Максим Моргунов мог заразиться коронавирусом на работе. Когда его не стало, Светлана Моргунова буквально сходила с ума от несчастья.

«Она могла обрадоваться, что ты звонишь, а могла поговорить холодно. Могла сказать: „Я тебя жду в гости“, могла сказать: „Не приходи, я не хочу никого видеть, я хочу умереть, я к Максу хочу“. Даже когда в прошлом году мы снимали программу Малахова, и он был у нее, но мы с ней не виделись, она уже была другая», — вспоминал коллега покойной Владимир Березин.

Второй брак Светланы был скоротечным.

www.globallookpress.com / Olga Loskutova

«Я счастливая мать, потому что со мной настоящий мужчина. Если женщина хочет нравиться мужчинам, она, прежде всего, должна нравиться своим сыновьям», — говорила Моргунова.

Летом 2018 года появились слухи, что из-за невостребованности и профессиональной нереализованности Моргунова якобы пристрастилась к спиртному. Музыкант и режиссер Александр Левшин рассказывал, что она всегда была не прочь выпить.

«На лютом холоде, после перелетов, застолий и бессонных ночей Моргунова попросит: «Сашка, плесни рюмашку винца». Прическу поправит, тем же поставленным голосом, которым ведет концерты в Колонном зале и Кремле, спросит: «Кто там следующий?» — и пошла объявлять.

Также ее коллеги делились со СМИ, что у звезды советского экрана проблемы со здоровьем. Слухи усилились после того, как в сентябре 2018 года Светлана Моргунова появилась на похоронах Иосифа Кобзона, с которым была дружна и не раз ездила на гастроли. Моргунова выглядела сильно постаревшей, с трудом передвигалась без посторонней помощи, многие обратили внимание на синяки под глазами, которые она пыталась скрыть под очками.

Сама же Моргунова слухи опровергала:

«Я живу нормальной пенсионной жизнью, я все время в общении. У меня все нормально. Я просто болею, и все. А что именно со мной, не имеет никакого значения!».

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

К сожалению, после смерти сына она так и не смогла восстановиться. Близкие говорят, что вскоре из-за возраста и на фоне трагических событий у звезды развилась и деменция. Последние годы жизни она была практически в другом, своем мире. Восстановиться ей не помогли даже врачи.