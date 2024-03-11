Путин распространил выплаты при гибели в СВО на гражданский персонал Минобороны

Предусмотрены и меры в случае ранения.
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
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Выплату в пять миллионов рублей в случае гибели в ходе спецоперации на Украине распространили на гражданский персонал Минобороны и силовых ведомств. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
Согласно документу, выплата распространяется на персонал Вооруженных сил, некоторых федеральных госорганов, органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, органов федеральной фельдъегерской связи, таможенных органов и организаций ФТС.
Кроме того, в случае ранения перечисленные работники смогут получить выплату в размере трех миллионов рублей.
Данные меры распространялись раньше только на военнослужащих и добровольцев — участников спецоперации на Украине.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как женщины-медики работают в зоне спецоперации.
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