В Петербурге начался сезон технических разводок мостов через Неву

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Первым, как отмечается, стал Биржевой мост.

Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Северная столица возвращает статус города разводных мостов. После зимнего сезона и в преддверии старта навигации начались технологические испытания переправ через Неву.

Первым стал Биржевой мост — его развели сегодня ночью. Процедуру повторят еще дважды до конца недели.

Причем этой переправе уделили особое внимание — нынешняя зима стала для нее первой после капитального ремонта. Затем настанет очередь моста Александра Невского.

Движение на нем остановят в ночь на пятницу, 15 марта. Ну а далее, вплоть до начала навигации 10 апреля, разводки мостов будут проходить почти каждый день.

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