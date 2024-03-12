В Петербурге начался сезон технических разводок мостов через Неву
Первым, как отмечается, стал Биржевой мост.
Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru
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Северная столица возвращает статус города разводных мостов. После зимнего сезона и в преддверии старта навигации начались технологические испытания переправ через Неву.
Первым стал Биржевой мост — его развели сегодня ночью. Процедуру повторят еще дважды до конца недели.
Причем этой переправе уделили особое внимание — нынешняя зима стала для нее первой после капитального ремонта. Затем настанет очередь моста Александра Невского.
Движение на нем остановят в ночь на пятницу, 15 марта. Ну а далее, вплоть до начала навигации 10 апреля, разводки мостов будут проходить почти каждый день.
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