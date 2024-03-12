Драгоценный ледокол «Сибирь»: ЦБ выпустит новые деньги из золота и серебра

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ЦБ выпустит новые деньги из золота и серебра с изображением ледокола «Сибирь»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ледокол изображен на фоне переливающегося северного сияния и ледовых торосов.

Петербургский монетный двор отчеканил уникальные монеты из золота и серебра. Украшает их изображение ледокола «Сибирь».

У каждой — ограниченный тираж. Серебряных выпущено три тысячи штук, из золота еще меньше — всего 500 экземпляров. В каждой монете по унции драгоценного металла — или чуть больше 30 граммов. Ледокол изображен на фоне переливающегося северного сияния и ледовых торосов.

Номинал серебряной монеты — три рубля, золотой — 200 рублей. Но стоят они, конечно, дороже.

Ранее Банк России представил обновленные рублевые банкноты номиналом 1000 и 5000. Первая стала одой Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, а вторая — посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.

5-tv.ru писал, как распознать подлинность новой пятитысячной купюры.

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Драгоценный ледокол «Сибирь»: ЦБ выпустит новые деньги из золота и серебра

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