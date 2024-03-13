«Головотяпство»: Герой России Липовой разнес Минобороны Германии в пух и прах за пароль 1234

Военное ведомство ФРГ уличили в халатном отношении к документам.

Генерал-майор, Герой России Сергей Липовой назвал разгильдяйством публикацию материалов немецким Минобороны в открытом доступе и с простейшим паролем 1234.

«Разгильдяйства хватает и в Германии. То, что этот пароль выставили у всех на виду — это чистый факт недисциплинированности чиновников военного ведомства», — заявил российский военный в комментарии 5-tv.ru.

На днях немецкая газета Bild обратила внимание на легкомысленный подход к секретности в Минобороны ФРГ. Журналисты сообщили, что военное ведомство опубликовало ссылку для СМИ на платформу NextCloud, где была размещена запись выступления министра Бориса Писториуса, закрытая паролем 1234.

В издании сочли, что такой подход даже к материалам для прессы выглядит «как минимум нелепо на фоне крупнейшего за последние годы скандала с прослушкой телефонных разговоров» офицеров бундесвера.

В свою очередь Липовой отметил, что и та якобы закрытая информация, которая стала известна после утечки записи разговора немецких военных, была, по всей видимости, не такой уж секретной.

Генерал-майор напомнил, что офицеры бундесвера во время беседы по незащищенной линии гражданской платформы для конференций обсуждали, как лучше провести диверсию в отношении стратегического объекта России — Крымского моста.

Из этого Липовой делает вывод, что подобные разговоры стали уже обычным делом не только в бундесвере, но и вообще в НАТО.

«Ну а то, что пароли такие [в Минобороны Германии], тут вопрос нужно задавать непосредственно тем, кто их создавал и шифровал эту информацию. Скорее всего, это просто элемент недисциплинированности и головотяпства», — заключил офицер.

Нелепая случайность?

В свою очередь IT-специалист Саид Муратчаев усомнился в том, что чиновники бундесвера опубликовали бы в облачном сервисе, то есть, по сути, в открытом доступе, какую-то важную информацию, да еще и с таким примитивным паролем.

www.globallookpress.com / Christoph Hardt, via www.imago-i; Личный архив Саида Муратчаева; 5-tv.ru

«Я бы скептически относился к тому, что немецкие ведомства используют в своей внутренней структуре такие пароли и в принципе предоставляют доступ к чему угодно по ссылке. Я так понимаю, интервью было выложено в облаке, но вряд ли эти ведомства будут хранить что-то важное в облаке. У них для этого есть своя собственная структура без доступа через интернет, куда можно войти только изнутри ведомства. То есть даже пароль подобрать нельзя, потому что нет доступа из сети», — пояснил эксперт.

Муратчаев предположил, что информацию опубликовали специально для общего пользования, а пароль на нее установили по какой-то случайности.

Эксперт также высказал мнение о самой вызвавшей мировой скандал утечке информации из бундесвера. По мнению Муратчаева, если это не был намеренный слив информации, то там, скорее всего, работали не обычные хакеры, а секретные спецслужбы.

«Есть профессиональные методы у спецслужб по прослушиванию разговоров по защищенным каналам связи. Но там речь не идет о паролях. Там гораздо более сложные технологии перехвата разговоров, с которыми обычные хакеры не работают», — отметил Муратчаев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии назвали имя виновника утечки разговора офицеров бундесвера.