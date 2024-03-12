Суд продлил арест блогера Битмамы по делу о мошенничестве

Арест криптопредпринимательницы и блогера Валерии Федякиной, известной пользователям соцсетей, как Битмама, был продлен. В СИЗО она проведет еще три месяца, до 15 июня, сообщает источник 5-tv.ru из зала Замоскворецкого суда Москвы.

Блогер была задержана в сентябре прошлого года при попытке покинуть территорию России. Она хотела улететь в ОАЭ, где у нее есть вид на жительство. Произошло все на фоне поданного в полицию заявления бизнесмена Гагика Гулакяна. Мужчина утверждал, что Федякина обманула его, представившись инвестором в области золота и криповалюты.

Следствие подозревает блогера в создании финансовой пирами и хищении 6,7 миллиарда рублей. Ее арест неоднократно продлевали. Находясь под следствием, она даже успела родить ребенка накануне нового года. 11 января его передали в СИЗО маме. Битмама была переведена в специальную оборудованную камеру, где ей и ее ребенку обеспечена полная безопасность.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Елена Блиновская со слезами на глазах умоляет о встрече с детьми.

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