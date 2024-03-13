Откроет «ящик Пандоры»: чем грозит Макрону введение эвтаназии во Франции

Лидер Франции анонсировал законопроект об «ассистированной смерти», который разрешит гражданам добровольный уход из жизни.

Стремление президента Франции Эммануэля Макрона узаконить в своей стране эвтаназию — это попытка перенять опыт Канады, где добровольный уход граждан из жизни стал для правительства способом решения социальных проблем. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Иван Мезюхо.

«Ассистированная смерть»

Французские СМИ сообщили, что президент Пятой республики анонсировал законопроект об «ассистированной смерти» — так завуалированно, чтобы «не раздражать французскую общественность», в нем названа эвтаназия.

По наблюдению Мезюхо, даже в этом прослеживается попытка Франции следовать за Канадой, где эвтаназия тоже не называется эвтаназией, ей так же придумана красивая речевая формулировка о якобы добровольном уходе человека из жизни. Однако сути процедуры и цели, которые при этом преследуют власти страны, это не меняет, подчеркнул политолог.

«Канадский опыт эвтаназии показал, что таким образом правительство Трюдо (премьер-министр Канады Джастин Трюдо— Прим. ред.) на самом деле решает социальные проблемы вместо того, чтобы вытащить людей из нищеты и предоставить им необходимые социальные гарантии для достойной, человеческой, жизни. Видимо, Макрон увлекся общением с Трюдо и перенимает такую практику в своей стране», — высказался Мезюхо.

Макрон откроет «ящик Пандоры»

По мнению политолога, подобная законодательная новация откроет во Франции «ящик Пандоры», потому что многие из тех граждан, кто решится на эвтаназию, никогда бы так не поступили, будь у них возможность выбраться из сложной жизненной ситуации.

Мезюхо уверен, что в большей степени процедурой эвтаназии во Франции будут пользоваться не те люди, кто страдает болезнями, приносящими им непереносимую боль, а те, кто находится в сложной жизненной ситуации. Это уже доказанный факт на примере разных государств, где эвтаназия разрешена, подчеркнул эксперт.

«Почему мы все чаще и чаще обращаем внимание на канадский опыт эвтаназии? Дело в том, что в Канаде на эту процедуру люди соглашались не из-за проблем со здоровьем, а из-за проблем, связанных с финансовым обеспечением. То есть социальная политика правительства заставляла канадцев идти на добровольную процедуру ухода из жизни», — пояснил Мезюхо.

Конечно, добавил он, можно предположить, что законодатели во Франции предусмотрят определенного рода случаи, при которых эвтаназия разрешена, а когда — запрещена. Однако это лишь создаст почву для коррупционных способов обхода ограничений, чтобы процедурой могли воспользоваться все желающие, уверен политолог. Главное, подчеркнул он, что эвтаназия будет в принципе узаконена и запустит механизм добровольного ухода из жизни французских граждан.

Правые взбунтуются, левые не поддержат

Мезюхо полагает, что введением эвтаназии Макрон не решит социально-экономических проблем, накопившихся во Франции в огромном количестве стараниями не только его самого, но и его предшественников на посту президента Республики. Напротив, уверен эксперт, даже сама попытка принятия закона может усугубить и без того взрывоопасную ситуацию в стране.

«Введение эвтаназии повышает социальную напряженность во Франции и в регионе, в целом. Не получится так, что правительство просто устранит людей, которые из-за нищеты пойдут на добровольное самоубийство. Думаю, что реакция общества, особенно правых сил, на действия господина Макрона будет радикальной. Да и левые могут не поддержать его решение», — заключил Мезюхо.

Вопреки ценностям Французской республики

Анонсируя законопроект об «ассистированной смерти», Макрон отметил, что документ будет представлен совету министров и национальной ассамблее в апреле–мае, а его рассмотрение займет больше года.

В декабре французские законодатели уже изучали проект закона об эвтаназии, предложенный экс-министром здравоохранения Аньесом Фирменом Ле Бодо. Однако документ был отклонен, в частности, из-за того, что решение о процедуре врач мог принимать единолично.

В новом варианте предусмотрено наличие «медицинской бригады» для рассмотрения запроса на эвтаназию, на которое отводится до пятнадцати дней. В случае принятия положительного решения врачи должны будут определить «условия его реализации в диалоге с пациентом».

В свою очередь, французские СМИ напомнили Макрону высказывание его ныне покойного предшественника Франсуа Миттерана о том, что введение в стране эвтаназии, если это когда-либо произойдет, будет противоречить тем ценностям, которые всегда защищала Французская республика. По словам Миттерана, в «демократической стране закон не может сделать право на эвтаназию священным».

Тяжкий грех

На сегодня под эвтаназией в мире подразумевают практику добровольного ухода из жизни человека, испытывающего страдания от неизлечимого заболевания. Смысл и оправдание процедуры в том, что легкая и быстрая смерть предпочитается долгому и мучительному угасанию.

До сих пор гуманность применения эвтаназии вызывает ожесточенные споры во всем мире. Главный камень преткновения — нравственная дилемма: врач должен лечить и не давать умереть пациенту, а не содействовать его смерти. Однако, что если человек неизлечимо болен и страдает? Не должен ли врач помочь ему прекратить мучения единственным возможным способом?

Кроме того, эвтаназию осуждают многие религии, а большинство священнослужителей указывают на то, что такая процедура — это тяжкий грех убийства для одних и самоубийства для других.

Где можно, а где — нет

Из-за неоднозначного отношения к эвтаназии на сегодня есть всего чуть больше десятка стран, где она разрешена. В их числе Австрия, Бельгия, Италия, Люксембург, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Канада, Колумбия, Новая Зеландия, отдельные штаты США и Австралии.

В абсолютном большинстве стран мира сейчас статус эвтаназии законодательно никак не определен либо разрешена только так называемая пассивная эвтаназия. Это когда неизлечимо больного и страдающего от болей пациента в соответствии с его волеизъявлением отключают от поддерживающего жизнедеятельность медицинского оборудования и препаратов.

И есть всего четыре государства, где эвтаназия в любых формах на сегодня законодательно запрещена: Россия, Белоруссия, Кения, Белиз.

Нидерланды и здесь впереди всех

Одной из первых стран, разрешивших эвтаназию, стали Нидерланды. В 1973 году здесь приговорили к тюремному заключению врача, который содействовал смерти своей страдающей от неизлечимой болезни матери по ее просьбе.

Инцидент породил дискуссию в обществе, и в течение следующих нескольких лет в стране были выработаны критерии легальности эвтаназии. В 2001 году правительство Нидерландов окончательно узаконило процедуру, четко определив случаи, в которых она допустима.

В Северных Территориях Австралии эвтаназию узаконили еще в 1995 году, однако через два года федеральные власти отменили его. С тех пор в стране не утихают споры о законности права человека на добровольный уход из жизни.

В 1997 году Конституционный суд Колумбии постановил считать незаконным судебное преследование людей, которые помогли уйти из жизни смертельно больным пациентам по их собственному желанию. При этом был определен четкий перечень болезней, при которых допустима эвтаназия. Однако правительство страны до сих не издало закона, регулирующего эту процедуру.

Неудачный опыт применения эвтаназии

Громкая история о несработавшей эвтаназии и предприимчивых врачах из Бельгии, которые все же исполнили волю клиента, потрясла весь мир. Врачам пришлось «додушить» больную раком женщину. На законный в стране способ умерщвления она решилась из-за непереносимых болей, однако приехавшим к ней на дом для оказания услуги врачам не хватило препарата. Выход из ситуации они нашли, применив обычную подушку. Такую причину смерти назвали судмедэксперты, которые осматривали тело усопшей.

В этой истории много вопросов, на которые ответ предстоит дать следствию. Среди них: насколько правомерными были действия врачей, могут ли «спасателей» признать убийцами, и имели ли они право отступать от правил осуществления эвтаназии «по своему желанию».

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