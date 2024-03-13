Разгром врага: как российские военные пресекли диверсию ВСУ на границе

Украинские радикалы пытались прорваться на территорию России сразу с нескольких направлений. Сначала со стороны Белгородской области в три населенных пункта, а потом уже и в Курскую область.

В общей сложности после четырех попыток боевики бежали, бросив подбитую технику и своих соучастников. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев расскажет, кому мы должны сказать спасибо.

Еще работающий двигатель, открытые люки, но экипажа нигде не видно. Украинский танк, судя по всему, только что подбитый, застыл, повернув ствол в сторону границы.

Такими кадрами Минобороны России проиллюстрировало попытку украинских формирований атаковать регионы нашей страны — Белгородскую и Курскую области.

«Около трех часов утра, после интенсивного обстрела гражданских объектов, украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию России на трех направлениях: со стороны населенного пункта Одноробовка Харьковской области, а также в районах населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области», — рассказал руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России Игорь Конашенков.

Нехотеевка и Сподарюшино — небольшие села на самой границе с Украиной и до этого дня постоянно мелькавшие в сводках об обстрелах. Расположены довольно далеко друг от друга. Ударив по ним из тяжелых орудий, ВСУ попытались перейти границу, но, как показывают видеоматериалы, закончилась эта попытка ничем.

«Благодаря умелым действиям нашей артиллерии, поддержке авиации, благодаря поддержке погранзаставы, враг был остановлен, он понес потери», — рассказал командир взвода, российский военный с позывным «Смена».

На этих кадрах иностранная техника. В прорыве противник использовал американские БМП Bradley, а артподготовку вел с помощью французской гаубицы Caesar.

Также украинские диверсионные группы попытались прорваться через границу и в районе села Теткино в Курской области. Но и тут их постигла неудача.

В поселке слышались звуки стрелкового боя. Но он, по словам очевидцев, был только на границе. За что они передают военным отдельное спасибо. По словам представителя военного ведомства, все силы наступающих были нейтрализованы и рассеяны.

«Противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера. Нарушений государственной границы не допущено», — подчеркнул Конашенков.

В отражении атак был использован весь спектр высокотехнологичных вооружений — от истребителей до радиоуправляемых дронов «Ланцет». Последние показали особую эффективность в борьбе с бронетехникой.