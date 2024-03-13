Путин встретился с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Главное

Сейчас тенденции обратные — это иностранцы стремятся ехать в нашу страну, ищут здесь работу и остаются. Причем речь не только о соседних государствах и пресловутых рабочих-мигрантах.

Большой интерес за границей, например, к конкурсу «Лидеры России» — его прошли уже более миллиона человек, в том числе и из других стран. С победителями встретился президент Владимир Путин — разговор слушал и обозреватель «Известий» Николай Иванов.

В представительском кабинете Кремля собрались победители и финалисты разных сезонов конкурса «Лидеры России» — они уже состоялись как управленцы. С некоторыми Путин встречается регулярно, они занимают высокие посты, например, с губернаторами регионов.

«Это самый большой, самый крупный кадровый форум не только в стране — в мире. Это круто. В этом году вы смогли поработать на территориях. Здесь есть, я знаю, люди, которые и так работают на территориях, но, тем не менее, для всех остальных было важным попробовать свои силы в решении задач регионального масштаба. Это очень важный элемент подготовки конкурсного отбора, определения своих собственных возможностей», — отметил Путин.

За пять лет существования «Лидеров России» назначения на должности получили 470 выпускников. Из них шесть человек стали заместителями министров и руководителей федеральных ведомств, пятеро — главами субъектов.

Но их знания нужны во всех сферах жизни, не только в органах власти. Юлия Шугина с нуля создала отделение детской службы, заведует отделением хирургии новорожденных в перинатальном центре Московской области, а ведь ей только 32 года.

— Хирургия новорожденных. То есть, вы делаете операции новорожденным детям? — уточнил президент.

— Я оперирую детей, многие из которых едва умещаются на ладошке, — рассказала Юлия Шугина.

Эти люди хотят служить стране, пусть и с риском для жизни. Среди финалистов прошлых лет есть те, кто сейчас участвует в специальной военной операции.

Амир Аккао из Карачево-Черкесии до СВО занимался газораспределением — когда пришла повестка, не раздумывал. В Кремле он на костылях — осенью попал под артобстрел.

На службе он открыл в себе творческую жилку — ведет дневник, пишет книгу. Для участников СВО сейчас запускается специальная программа «Время героев», уже поступило 30 тысяч заявок.

— Я смотрел ваше послание Федеральному собранию. Услышал о программе «Время героев», конечно, сразу в тот же день подал заявку. Спасибо большое. Хочу вообще выразить благодарность вам за эту программу не только от себя, от всех тех ребят, которые сейчас находятся там и которые действительно могут получить возможность развиваться и двигаться дальше, — обратился к Путину Амир Аккао.

— Вы знаете, самым главным нашим оружием является консолидация российского общества, и такое отношение к Родине, которое демонстрируете вы и те люди, с которыми вы служили. Послушайте, это самое главное, самое мощное оружие. И те люди, которые рассчитывали подавить нас с помощью экономических санкций, с помощью вооруженной силы, они этого не учитывали, — заметил Путин.

Александра Родионова тоже в Кремле в форме. Была победителем «Лидеров России» по треку здравоохранения, после взяли на высокую должность в Минздрав.

У нее двое детей. С началом СВО пошла медсестрой на фронт, служит под Белогоровкой — послезавтра возвращается обратно.

— Все говорили: «Ты федеральный чиновник, управленец, куда ты пойдешь санитаркой, медсестрой, зачем тебе это надо?» Ушла на этапе назначения на заместителя директора департамента, отказалась от должности и ушла на передовую, — рассказала Александра Родионова.

— Вам кто-то говорил, что вам очень идет военная форма? — спросил Путин.

— Не поверите, все. Поэтому я не спешу снимать, — отметила Александра Родионова.

На новых территориях «Лидеры России» не только служат, но и работают на гражданских позициях. Алексей Лысов был представителем губернатора Вологодской области.

А потом сам попросился в новые регионы. Теперь — в правительстве Запорожской области.

«Я теперь шучу, что в резюме имею право писать „госстроительство под ключ, с нуля“. Это огромная внутренняя мотивация. Я искренне считаю, что те исторически-политические события, которые происходят у нас там сейчас — они центральные не только в России, они центральные во всем мире», — заявил Алексей Лысов, заместить председателя правительства по социальному развитию Запорожской области, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России».

С каждым из участников встречи президент ведет беседу, вникает в детали. Дмитрий Волков пятый раз участвует в конкурсе.

Изначально собирался строить космические аппараты, а теперь работает в Министерстве цифрового развития. Функционал сервисов тестирует на своей семье.

— Мы с моей супругой подавали заявление на регистрацию брака через «Госуслуги». Она тогда сделала мне предложение, сама выбрала ЗАГС. Сама оплатила госпошлину, что тоже немаловажно», — рассказал Дмитрий Волков.

— Она где работала?

— Она у меня работает в HR-подразделении, в строительной компании в Москве.

— В бизнесе работает?

— Да, работает в бизнесе.

— Ну правильно, вы же служащий, — сказал президент.

Конкурс давно преодолел границы России. За пять лет было подано более миллиона заявок на участие из 150 стран мира.

«Лидеры России» — реально работающий социальный лифт. Самое главное — найти новых управленцев, готовых к нестандартным решениям, они и будут определять будущее страны.