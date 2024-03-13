Т-80БВМ бьют по врагу прямой наводкой! Лучшее видео из зоны СВО за день

Огонь корректирует воздушная разведка.
Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Экипажи танков Т-80БВМ прямой наводкой уничтожают бронетехнику и огневые точки на позициях ВСУ
На южнодонецком направлении, независимо от времени суток, у танкистов по несколько боевых выездов ежедневно. Огонь корректирует воздушная разведка, операторы БПЛА на постоянной прямой связи.
От воздействия огневых средств противника танкистов надежно защищает установленная на Т-80БВМ динамическая защита «Реликт». Недавно она спасла один из экипажей от прямого попадания в башню танка противотанковой управляемой ракеты.
К штатной защите танкисты добавили металлический навес над башней и цепи, чтобы вражеский дрон-камикадзе не залетел под башню. Сами бойцы, которые уже полтора года находятся на передовой, называют свою боевую машину «Жемчужина».
Экипажи вертолетов Ми-28 нанесли удар по опорным пунктам и живой силе врага
Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28 в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на северодонецком направлении. В результате боевого применения все цели были уничтожены.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники опорных пунктов и живой силы противника, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках СВО.
- 13 мар
- Смесь температурой в несколько тысяч градусов: «Солнцепеки» сожгли целый укрепрайон ВСУ
- 13 мар
- «Они это понимают»: Путин счел интервенцией возможную отправку войск США в зону СВО
- 13 мар
- В Европе признали невозможность победы Украины в конфликте с Россией
- 13 мар
- Разгром врага: как российские военные пресекли диверсию ВСУ на границе
- 13 мар
- В Белом доме оценили вероятность отправки войск США на Украину
- 12 мар
- Бывший замглавы города Югорска Дмитрий Крылов погиб в зоне СВО
- 12 мар
- Во Франции пообещали передать Украине шесть гаубиц Caesar
- 12 мар
- Участник теробороны погиб в результате обстрелов Белгородской области
- 12 мар
- США планируют поставить ВСУ ракеты ATACMS на 300 миллионов долларов
- 12 мар
- Минобороны России опубликовало видео из Нехотеевки после попытки прорыва ВСУ
Читайте также
86%
0.25 99.36
0.23
Нашли ошибку?