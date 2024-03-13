ВМФ России отработал взаимодействие с ВМС Ирана и Китая на учениях в Оманском заливе

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 25 0

ВМФ России отработал взаимодействие с ВМС Ирана и Китая в Оманском заливе

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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В общей сложности в «Морском поясе безопасности — 2024» задействовано более 20 кораблей.

В Оманском заливе проходит активная часть международного военно-морского учения ВМФ России, ВМС Ирана и Китая «Морской пояс безопасности — 2024». Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Экипажи гвардейского ракетного крейсера „Варяг“ и фрегата „Маршал Шапошников“ отработали совместное тактическое маневрирование и провели тренировку по связи со своими коллегами из ВМС Ирана и Китая в рамках совместного международного военно-морского учения „Морской пояс безопасности — 2024“», — говорится в заявлении.

Учение проходит в акватории Оманского залива. Главной целью маневров является отработка обеспечения безопасности морской экономической деятельности.

Корабли выполнили стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и малокалиберной корабельной артиллерии по надводным и воздушным целям, имитирующим беспилотные морские и летательные аппараты.

Завершающий этап учений пройдет 14 марта на берегу в иранском городе Чехбехар. Там же состоится и подведение итогов.

В общей сложности в «Морском поясе безопасности — 2024» задействовано более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров ВМФ России, ВМС Ирана и Китая. Впервые в качестве наблюдателей в учении принимают участие представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР.

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