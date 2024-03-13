Расчеты действуют, как правило, ночью, и создают «море огня».

Сразу несколько опорных пунктов ВСУ в буквальном смысле сожжены на артемовском направлении. Это результат работы наших тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» — одного из самых грозных орудий, которому противник до сих пор ничего не может противопоставить.

Расчеты действуют, как правило, ночью, и создают «море огня» с помощью термобарических снарядов. Попадая в цель, они распыляют газ, а затем воспламеняют взрывоопасную смесь с температурой в несколько тысяч градусов.

В то же время на южнодонецком направлении истребители-бомбардировщики Су-34 поразили командный пункт ВСУ. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами с особым модулем — он позволяет наносить точные удары с безопасного расстояния.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.