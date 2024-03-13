Смесь температурой в несколько тысяч градусов: «Солнцепеки» сожгли целый укрепрайон ВСУ
«Солнцепеки» уничтожили опорные пункты ВСУ на артемовском направлении
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
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Расчеты действуют, как правило, ночью, и создают «море огня».
Сразу несколько опорных пунктов ВСУ в буквальном смысле сожжены на артемовском направлении. Это результат работы наших тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» — одного из самых грозных орудий, которому противник до сих пор ничего не может противопоставить.
Расчеты действуют, как правило, ночью, и создают «море огня» с помощью термобарических снарядов. Попадая в цель, они распыляют газ, а затем воспламеняют взрывоопасную смесь с температурой в несколько тысяч градусов.
В то же время на южнодонецком направлении истребители-бомбардировщики Су-34 поразили командный пункт ВСУ. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами с особым модулем — он позволяет наносить точные удары с безопасного расстояния.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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