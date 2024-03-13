Красные линии сдвигаются: может ли Польша отправить военных на Украину
Посол России в Варшаве Андреев допустил отправку польских войск на Украину
Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Widak; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Жители европейской страны воевать не настроены. Другое дело — власти.
Появление польских солдат на Украине исключать нельзя. Об этом «Известиям» заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев. И по его мнению, за Киев уже воюют польские добровольцы, хотя на официальном уровне это и отрицается.
«Наши западные непартнеры неоднократно обозначали некие „красные линии“, в частности по видам вооружений для ВСУ, за которые они не намерены заходить, а потом эти красные линии сдвигались все дальше и дальше. Поэтому никаких гарантий, что впоследствии та или иная позиция не будет пересмотрена, конечно, не существует»,— прокомментировал Андреев.
При этом, как утверждает дипломат, жители Польши воевать не настроены. Тем более на стороне Киева, с которым отношения у Варшавы резко ухудшились после протестов фермеров. Аграрии неоднократно блокировали границу, чтобы не пустить украинскую сельхозпродукцию в страну.
Ранее 5-tv.ru писал, что признание главы МИД Польши о военных НАТО на Украине не нашло поддержки на Западе.
- 13 мар
- СМИ узнали о готовности США передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS
- 13 мар
- Росгвардия рассказала о потерях ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область
- 13 мар
- Российские бойцы провели ночной рейд на правый берег Днепра в Херсонской области
- 13 мар
- «К американцам привыкли»: как сотрудник ЦРУ оказался в рядах армии Украины
- 13 мар
- Российские саперы «пробивают» новые коридоры в районе Угледара
- 13 мар
- Боевики пытались атаковать шесть регионов России при помощи 58 беспилотников
- 13 мар
- Сплошные неудачи: Путин объяснил, зачем ВСУ обстреливают российские регионы
- 13 мар
- «Не будет будущего»: Путин заявил о необходимости защитить людей в Донбассе
- 13 мар
- Все как есть: командиры ВСУ сделали шокирующее признание в интервью Spiegel
- 13 мар
- Путин ответил на вопрос о применении тактического ядерного оружия в ходе СВО
Читайте также
59%
0.25 99.36
0.23
Нашли ошибку?