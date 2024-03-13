«Не будет будущего»: Путин заявил о необходимости защитить людей в Донбассе

Путин: если РФ бросит своих людей в Донбассе, то потери возрастут многократно
Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС
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РФ уже третий год проводит миротворческую миссию по демилитаризации и денацификации Украины.
Россия должна защищать жителей Донбасса, ведь в противном случае потери нашей страны возрастут многократно. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.
«Если мы бросим сегодня этих людей, то завтра наши потери могут возрасти многократно. И у наших детей не будет будущего», — сказал глава государства.
В конце февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР от агрессии киевского режима, о ее проведении объявил наш президент Владимир Путин. Миротворческая миссия РФ по демилитаризации и денацификации Украины была воспринята Западом и Незалежной как вторжение.
Киевский режим смог быстро завести друзей-спонсоров в США, странах Евросоюза и НАТО. Хотя, нужно отметить, что спустя уже почти два года войны западная помощь начинает сокращаться. Даже с ней ВСУ не делали успехов на поле боя. В то же время Минобороны РФ ежедневно объявляет о выполнении задач в зоне СВО нашими бойцами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин рассказал, у кого сейчас инициатива на линии соприкосновения. Глава государства дал четкое разъяснение по ситуации в зоне СВО и расстановке сил.
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