РФ уже третий год проводит миротворческую миссию по демилитаризации и денацификации Украины.

Россия должна защищать жителей Донбасса, ведь в противном случае потери нашей страны возрастут многократно. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

«Если мы бросим сегодня этих людей, то завтра наши потери могут возрасти многократно. И у наших детей не будет будущего», — сказал глава государства.

В конце февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР от агрессии киевского режима, о ее проведении объявил наш президент Владимир Путин. Миротворческая миссия РФ по демилитаризации и денацификации Украины была воспринята Западом и Незалежной как вторжение.

Киевский режим смог быстро завести друзей-спонсоров в США, странах Евросоюза и НАТО. Хотя, нужно отметить, что спустя уже почти два года войны западная помощь начинает сокращаться. Даже с ней ВСУ не делали успехов на поле боя. В то же время Минобороны РФ ежедневно объявляет о выполнении задач в зоне СВО нашими бойцами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин рассказал, у кого сейчас инициатива на линии соприкосновения. Глава государства дал четкое разъяснение по ситуации в зоне СВО и расстановке сил.