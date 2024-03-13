Путин объяснил, как можно устранить дефицит кадров в России

Президент также оценил будущее страны, выделив те отрасли, где ожидается наиболее серьезное развитие.

Российский бизнес должен понимать, что дефицит кадров в ближайшие годы не снизится, поэтому проблему нужно решать кардинально. А именно — повышать производительность труда и снижать количество работающих на тех участках, где это возможно, и одновременно внедрять современную технику. Это еще одно заявление президента России Владимира Путина во время интервью Дмитрию Кисилеву.

Говоря о будущем страны, президент выделил несколько отраслей, где ожидает наиболее серьезного развития — это новые технологии, безопасность и искусственный интеллект.