Игры разума или диагноз: Почему молодые люди не могут определить время по часам со стрелками

К чему ведет технологический прогресс и опасны ли такие «игры разума»?

Часы со стрелками могут исчезнуть навсегда. По причине того, что все больше представителей нового поколения не умеют ими пользоваться. Это объяснимо: молодые люди сегодня видят точное время в своих гаджетах, а там оно представлены в виде цифр, отображающих часы и минуты. Стрелок там нет.

Несколько десятков лет наручные часы со стрелками были одним из самых популярных и востребованных приборов. Но сегодня увидеть их у кого-то на руке редкость. Зато у каждого есть смартфоны, которые заменяют собой множество устройств, в том числе и часы.

Поэтому и отпадает необходимость носить на запястье прибор, предназначенный для индикации времени. Сегодня ручные часы уже выполняют больше эстетическую функцию, нежели практическую. Плохо это или хорошо — судить ученым. Пока же можно сказать определено: у многих молодых людей не получается определять время, глядя на часы со стрелками.

Вне времени и пространства

Это было выявлено журналистами телешоу Jimmy Kimmel Live. Они просили подростков подсказать время, отображенное на часах со стрелками, но практически ни разу не получили внятного ответа.

Более того, некоторые из опрашиваемых сразу же уходили от ответа, признаваясь тем самым в своей полной беспомощности касательно этого вопроса.

Один молодой человек попытался решить, казалось бы, совсем простую задачу, но перепутал часовую стрелку с минутной. Совсем недавно нам и голову не приходило, что знания о времени могут быть утеряны. Но сегодня именно это и происходит.

Как научить ребенка определять время по часам?

www.globallookpress.com / Jörg Horstmann

Часы с электронным циферблатом, как мы уже сказали, теперь повсюду. Но их предшественники — часы со стрелками не уходят в прошлое, поэтому умение определять время на любых часах остается ценным навыком, который надо освоить ребенку.

Детям дошкольного и младшего школьного возраста бывает трудно понять сложное устройство времени. Есть несколько способов объяснить, как определять время по часам.

В сутках 24 часа

www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger

Для детей понятие времени — это нечто абстрактное. Малыши ждут маму в детском саду не в пять или шесть вечера, а «после прогулки» или «когда мы почитаем книгу». Есть долгий, но действенный способ объяснить ребенку, как устроено время:

Возьмите лист бумаги и разрежьте его на семь частей. Это неделя, она состоит их семи дней.

Теперь возьмите один «день», разрежьте на 24 части. За день проходит 24 часа. 12 часов день (условно) и 12 — ночь. Значения a.m. и p.m. означают ante meridiem дословно — «до полудня» (лат.) и post meridiem дословно — «после полудня».

Расскажите ребенку, что если сделать еще более маленькие кусочки станет видно, что и час состоит из минут. В часе целых 60 минут, а в каждой минуте — 60 секунд.

Важно объяснить ребенку и понятия «вчера», «сегодня», «завтра», «после обеда». Когда ребенок понимает время глобально, будет легче ориентироваться по часам.

Найдите часы

www.globallookpress.com / JesÃºS HellÃ­N

Найдите исправные часы со стрелками. Лучше, если секундная стрелка тоже будет присутствовать. Скажите, что самая длинная, но самая тоненькая стрелка — быстрая, она летит, отсчитывая секунды. Когда она проходит все 60 частей, делений на циферблате, шагает стрелка покороче — минуты. Она не самая быстрая, но и не самая медленная. Следом идет короткая стрелка. Она никуда не торопится, это часы. Когда средняя стрелка пробежит 60 минут, часы подвинутся всего на одно деление, но ей некуда спешить, в сутки она совершает всего 24 шага.

Как определять время по часам

На циферблате недаром нарисованы цифры. Но их не 60, а 12. Часовая стрелка за день совершает два круга по циферблату, ведь 12+12=24. Двигаться «по часовой стрелке» означает двигаться в порядке возрастания цифр, а «против часовой стрелки» — в порядке убывания.

На то, сколько часов указывает маленькая медленная часовая стрелка. Если она стоит на цифре 5 — сейчас 5 часов, на цифре 6 — 6 часов и т. д., но она может стоять и между цифрами. Как бы близко она ни находилась к одной из цифр, пока она ее не достигла, надо называть меньшее число. Если часовая стрелка между 5 и 6, сейчас 5 часов.

Между каждым большим числом — 5 маленьких делений, это — минуты. 12*5=60.

Когда минутная стрелка указывает на большое число на часах, используйте кратные пяти числа, чтобы сказать, сколько сейчас минут. Например, если минутная стрелка указывает непосредственно на 2, умножьте 2 на 5, получится 10. Сейчас 10 минут.

Рекомендации

Чтобы закрепить навык, почаще обращайте внимание ребенка на часы, интересуйтесь, сколько времени.

Если есть возможность подарить ребенку его собственные детские часы с циферблатом, это будет отличной мотивацией самому научиться определять время.

Если есть старые часы, можно сделать маркером дополнительные секции, где вы отметите минуты цифрами. Так ребенку будет удобнее первое время.

Визуальное расписание тоже можно отметить на самодельных или старых часах («завтрак», «школа», «прогулка», «сон» — все эти привычные ребенку дела можно выделить по секциям).

Древний метод: как люди узнавали время без часов

Солнце и тень?

www.globallookpress.com / Paul Zinken

В старину люди также интересовались временем суток. Ориентиром чаще служило солнце и отбрасываемая тень от длинных предметов. Такой способ на несколько столетий был определением точного времени. Он может пригодиться всем, кто оказался без часов, даже в XXI веке.

Впервые о солнечных часах упоминается в XIII веке на территории Древнего Египта. Люди определили, что тень бывает разной длины, и связали это с отсчетом времени. Появились часы с квадратной площадкой под названием гномон. Далее солнечные часы усовершенствовались — площадка стала круглой, и на ней выпилили сечения в виде циферблата. Тень падала от установленной вертикальной пластины и указывала время.

Путник в любом месте может сориентироваться во времени, если использует этот простой метод. Нужна будет палка как центр отсчета. Падающая от нее тень указывает, сколько часов наступило. Ее необходимо измерить шагами. Узнать время можно, даже если под рукой нет палки. Достаточно запомнить точку, на которой человек стоит, и ту, где заканчивается тень. Останется отсчитать шагами длину, и время будет измерено в часах. О минутах в этом случае не говорится.

Одно важное условие для правильной «работы» солнечных часов — ясный день. Разрешается небольшая облачность, иначе придется искать другой способ.

Растения и птицы

www.globallookpress.com / Zhao

Ко всему можно приспособиться, если быть любознательным. В старину обходились без часов, особенно простой народ. Но они знали время суток, потому что опыт дедов передавался из поколения в поколение.

В деревнях «традиционный будильник» — это петух. Он своим пением напомнит, что уже 3 часа ночи или 5-6 утра. Крикливые могут петь и в другое время. Нужно заметить время, и потом уже не смотреть на часы.

Цветы — второй источник, который подскажет, который час на улице. Например, одуванчик и цикорий имеют похожий интервал цветения — раскрываются в 6 утра и закрываются в 5 часов вечера. Некоторые цветут ночью — ослинник, распускающийся в 21:00. В такое же время ночная фиалка раскрывает свои цветочки и распространяет на всю округу дурманящий аромат. С 13:00 многие цветки начинают закрываться.

О послеполуденном времени говорят петрорагия прорастающая, кульбаба щетинистая (не путать с одуванчиком) — в 14:00–15:00, через час закроется венечник ветвистый, в 17:00 — пазник крапчатый.

Птицы в лесу и садах поют в разное время. Как и у людей, их жизнь зависит от периода активности. Почему соловьиные трели слушают влюбленные? Потому что он поет ночью — с 13:00 и до утра. Воробей же спит долго, поэтому услышав его чириканье, можно понять, что уже примерно 5-6 утра.

Народные способы, по которым можно определить время суток, нужно подстраивать под каждый конкретный регион. Разница может быть 1-2 часа. Ведь на каждой территории разный световой день, влажность и другие факторы, влияющие на раскрытие цветков или «настроение» птиц. В дождливую и ветреную погоду этот способ не сработает.

Часы с водой, свечные и песочные

www.globallookpress.com / Meinrad Riedo

У римлян были водяные часы. Они измеряли таким способ ораторскую речь. Механизм состоял из двух сосудов. Из одного вода вытекала каплями в другой. Поэтому остаток в верхнем или накопление в нижнем показывали отрезок времени. С VI века клепсидры стали украшаться и дариться в подарок знатным вельможам. Использовали их до XVII века, но с уже довольно сложным механизмом — барабаном, с конусами, с сифонными устройствами. «Время течет» — выражение, которое появилось благодаря водяным часам.

Свечи в старину были одним из способов освещать помещения, но также по ним можно было определять время. Достаточно на свечу нанести деления, которые будут показывать полчаса или час. По мере сгорания часы «тают» в прямом смысле слова.

Песочные часы кажутся элементарным устройством. Но это на первый взгляд. Многое зависит от правильной толщины стекла и формы без изъянов. Песок должен быть с определенной степенью влажности, иначе не будет сыпаться. Такие часы использовали как способ измерить небольшой отрезок времени — от минуты до часа. Изредка можно найти песочные часы на 3 часа, а самыми большими были на 12 часов. Но со временем такие часы приходят в негодность, потому что песок повреждает стекло и просвет, в который сыпется. Это мешает узнавать правильное время.

Семейство Бельвиль и точное время

В эпоху появления первых часов они были доступны ограниченному количеству людей. Механизм требовал регулярного завода и настройки точного времени. Это можно было проверить по часам Гринвича, которые находились в обсерватории.

Джон Бельвиль жил в начале XIX века в Великобритании. Уже на то время существовала потребность людей в точном времени, поэтому он использовал ее, и стал за определенную плату разносить информацию. Это он делал с помощью карманного хронометра, который в точности показывал даже десятые доли секунды. Его изготовил английский часовщик Джон Арнольд, сначала часы предназначались для герцога Сассекского, а потом уже их приобрел Бельвиль. Они были в золотом корпусе, который Джон позже сменил на серебряный, переживая о сохранности.

Каждое утро мужчина сверялся с часами Гринвича в обсерватории, а потом шел к своим клиентам. Таких было примерно 200 человек, ведь некоторые профессии требовали точности.

После Джона продолжила деятельность его жена Мария Элизабет, а потом их дочь — Рут. Она каждый понедельник сверяла часы, как это делал отец, а потом на протяжении недели обходила клиентов, подписанных на данную услугу.

Технологии не стояли на месте, и в начале XX века людей уже трудно было удивить точным временем. Появились сначала телеграфы, а позже радиостанции, которые сообщали час на данный момент. Но Рут продолжала выполнять свою работу. Ее стали критиковать и называть отсталым от технологий человеком. Это появилось в газетах, но на удивление вместо травли Рут получила рекламу. Люди снова заинтересовались, и появился прежний спрос, который очень угас за последнее время.

Рут Бельвиль проработала продавцом времени до 86 лет, а дожила почти до 90. Ей сложно уже было преодолевать ежедневно 12 миль, поэтому доработав до 1940 года, оставила данную профессию. Исторические часы, по которым сверялось и продавалось время, были переданы в музей.

Биологические часы

Циркадный ритм — это научно подтвержденный факт, который есть у любого живого организма. Если не вдаваться в сложные биологические процессы, то человек ложится и встает в определенное время, которое у него выработалось или так устроен его организм.

Люди жаворонки и совы существуют из-за сбитого циркадного ритма в одну или другую сторону. Но стоит ввести строгий режим — и тогда все приходит в норму. Будильник не понадобится человеку, если он каждое утро встает в одно и то же время.

Это касается и другой деятельности. В определенное время человек почувствует, что он голоден, например, если по традиции перекусывает в 11:00. Желудок напомнит, что пришло время поесть. Об окончании рабочего времени также подскажет внутреннее ощущение. Активность на рабочий промежуток исчерпывается, и организм требует отдыха.

Человек на всегда в прошлом? Или в будущем?

Время быстротечно, так говорят часто люди, жалея о прошлом или надеясь на будущее, и думая, что живут в настоящем. Но это только кажется, ведь настоящего, оказывается, нет, если исходить из физического и временного факторов. Все, что человек сделал, увидел, уже произошло. Доли секунд нужно мозгу, чтобы обработать информацию, но это уже прошлое.

Будущее остается впереди. Но это снова фикция, потому что оно зиждется на мечтах и предположениях разума.