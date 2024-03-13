Китай обратил внимание на слова Путина о применении ядерного оружия

В КНР придерживаются той же позиции, что и президент России.

Пекин знает о позиции Москвы относительно применения ядерного оружия в конфликте на Украине и придерживается того же принципа. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Таким образом китайский дипломат прокомментировал слова Владимира Путина о возможности применения тактического ядерного оружия в зоне специальной военной операции. Президент подчеркнул, что у России не было и нет необходимости использовать оружие массового поражения.

Слова главы российского государства, по мнению Вэньбиня, в очередной раз подтверждают позицию Москвы в данном вопросе.

«В январе 2022 года пять ядерных держав выпустили заявление о предотвращении ядерной войны. В документе подчеркивалось, что в ядерной войне нельзя победить. Китай обратил внимание на то, что российская сторона неоднократно подтверждала этот принцип», — сказал официальный представитель МИД КНР.

Ван Вэньбинь призвал страны обратить внимание на эскалацию ситуации во всем мире и призвал государства принять меры по урегулированию конфликтов.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия, Иран и Китай проводят совместные военно-морские учения в Оманском заливе.