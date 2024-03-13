Это важно делать: как не заразиться инфекцией в общественном месте

Здоровье начинает с чистоты, поэтому очень важно придерживаться всех правил личной гигиены.

Невозможно полностью оградиться от всех бактерий и вирусов, но это вовсе не значит, что не нужно соблюдать правила гигиены. Общественные места — это зона, в которой риск заразиться какими-либо инфекциями возрастает. Об этом изданию «Страсти», рассказал руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Общественный туалет

Общественные туалеты — это место, где обитает очень большое количество патогенов, в том числе и кишечного происхождения. Они встречаются не только на ободке унитаза, но и на ручках дверей, дозаторах туалетной бумаги и на всех остальных поверхностях в туалете.

«Прежде всего, даже в самом чистом на первый взгляд общественном туалете не стоит садиться на унитаз, особенно если есть даже малейшие повреждения кожи», — объяснил эксперт.

Можно также воспользоваться одноразовыми накладками, но они есть далеко не везде. Если у вас совсем нет выхода, то положите на сиденье туалетную бумагу. Не стоит переживать, если на незащищенное сиденье все-таки пришлось сесть. В большинстве случаев не произойдет ничего страшного. Человеческий организм надежно защищен собственным иммунитетом.

Городской транспорт

Это еще одно место, где обитает очень много бактерий. По возможности держитесь за поручни в перчатках. А после поездки обработайте руки дезинфицирующим средством. Соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте невозможно. Поэтому в сезон гриппа следует надевать защитную маску.

Аэропорты и вокзалы

Никаких уникальных возбудителей там, как правило, нет. Ведь эти места — вариант обычного общественного транспорта. Но быть внимательным к своему здоровью все же стоит. Самыми грязными местами в аэропорту являются кабинки пунктов досмотра и багажные лотки для вещей. Больше всего самых разных микроорганизмов — потенциальных возбудителей кишечных, респираторных и других инфекций — находится на поверхностях кресла.

Конечно, рассадник патогенов в самолете — это туалет. Причем микроорганизмы могут находиться не только на унитазе, но и в раковине.

«Самое лучшее — во время перелета не пользоваться туалетом вообще или пользоваться пореже. При пользовании бортовым туалетом прежде всего нужно закрыть крышку унитаза перед смывом, чтобы „обитатели“ унитаза не „разлетелись“ в ограниченном пространстве», — рекомендует Лебедев.

Риск заразиться чем-либо в поезде примерно такой же, как и в самолете. Чаще всего пассажиры поезда сталкиваются с кишечными инфекциями. Поэтому никогда не берите в дорогу скоропортящиеся продукты и не покупайте сомнительную еду на станциях.

Не забывайте, что чистые руки — это залог здоровья. Следите за их чистотой. В местах общественного пользования не забывайте про антисептические средства, пользуйтесь ими чаще.