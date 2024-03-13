Футболист «Спартака» Промес арестован в Дубае по запросу Нидерландов

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес арестован в Дубае 13 марта по запросу голландской прокуратуры. Об этом сообщает издание NU.nl.

«После интенсивного сотрудничества властей ОАЭ и Нидерландов в Дубае арестован 32-летний мужчина, проживающий в Москве», — говорится в сообщении прокуратуры.

Нидерланды уже запросили экстрадицию «этого человека».

Промес был задержан в аэропорту Дубая во время прохождения паспортного контроля 29 февраля. Спортсмен собирался вернуться в Россию.

В Нидерландах суд приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.