«Акации» бьют без промаха. Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Расчеты САУ «Акация» продолжают наносить удары по позициям ВСУ на южнодонецком направлении

Очередной целью артиллеристов, координаты которой передала разведка, стало скопление живой силы украинских националистов в укрытии на расстоянии около 15 километров. Орудие САУ «Акация» бьет на дальность двух десятков километров, гарантированно уничтожая живую силу, бронетехнику и сокрушая укрепрайоны противника.

Корректировку огня самоходной артиллерии ведут операторы FPV-дронов с боевым опытом, взаимодействие которых с артиллеристами отточено до автоматизма. Цель поражается если не с первого выстрела, то после одного пристрелочного.

Вот и сейчас укрытие националистов в частном секторе уничтожено прямым попаданием 152 миллиметрового артиллерийского снаряда. Достать наши самоходные установки противник пытается дальнобойной артиллерией, активно использует дроны-камикадзе.

Артиллеристы экипажа САУ «Акация» группировки войск «Восток» из Бурятии рассказали, как дрон противника залетел через люк командира прямо в корпус боевой машины. К счастью, экипаж тогда не пострадал, успел сориентироваться и вовремя покинуть установку.

Саперы ВДВ ежедневно уничтожают мины и неразорвавшиеся снаряды ВСУ на запорожском направлении

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения из состава группировки войск «Днепр» продолжают выполнять задачи в ходе проведения специальной военной операции. Саперные подразделения первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, а также минируют подступы к нашим позициям на наиболее опасных участках, обеспечивая устойчивую оборону наших войск.

Инженерно-саперное отделение получило боевую задачу зайти на взятую штурмовыми группами лесопосадку, чтобы разминировать его от взрывоопасных предметов и, в дальнейшем, завести туда подразделения закрепления.

В ходе инженерной разведки саперы выдвигаются в заданный район, обнаруживают и уничтожают на месте как противотанковые, так и противопехотные мины в лесопосадках и вдоль подъездных путей, чтобы по ним могла впоследствии пройти наша техника.