«Послушайте, ребята»: Байден грандиозно оконфузился на публике

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 12 0

Байден перепутал, сколько времени занимает президентский пост

«Послушайте, ребята»: Байден грандиозно оконфузился на публике

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

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Он перепутал, сколько времени занимает президентский пост.

Джо Байден снова оконфузился во время своего выступления. Глава государства перепутал, сколько времени занимает президентский пост.

«Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность», — выпалил он во время выступления в Милуоки.

Победивший на выборах президента США в ноябре кандидат вступает в должность только в январе следующего года после инаугурации. Однако ни с одной из этих дат еще не прошло четыре года.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новую ошибку Байдена, спутавшего Украину с Афганистаном. В интервью он допустил вопиющую оплошность, проведя параллель между Ираком и Афганистаном и своим влиянием в Незалежной.

Захарова подсветила неожиданный аспект заявления. По ее мнению, Байден не только не перепутал страны между собой, а сказал то, о чем молчали на Западе последние месяцы.

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