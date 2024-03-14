Умер участник команды КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 395 0

Что могло произойти с молодым и перспективным артистом?

Умер участник команды КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев

Фото: Из открытых источников

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На 43-м году жизни умер участник команды КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев. Об этом стало известно от заслуженного мастера спорта Кыргызстана Абдурахмана Муртазалиева. Он опубликовал пост в своем блоге.

«Наш большой брат Марат покинул этот мир, сделайте за него дуа, я свидетельствую, что он был хорошим и достойным братом. Произошел несчастный случай», — написал Абдурахман Муртазалиев.

О причинах смерти не сообщается. По предварительной информации, Марат Джуманалиев упал у себя дома и получил травму головы, сообщается в местном издании vesti.kg.

Известно, что комик принимал активное участие в благотворительных проектах в последнее время. Джуманалиев также является двукратным чемпионом Киргизии по боксу.

Прощание с Маратом Джуманалиевым пройдет в Бишкеке 15 марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла народная артистка РСФСР балерина Наталия Касаткина.

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