Путин дал команду на запуск двух крупнейших строек. Главное

Президент России Владимир Путин дал старт созданию нового энергоблока АЭС в Ленинградской области. Он будет оснащен самым мощным на сегодня реактором.

Глава государства отметил, что атомная энергетика активно развивается, давая возможность реализовывать другие крупные проекты. Так, сегодня было положено начало строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой.

Тему продолжит корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов. Событие, важность которого едва ли можно переоценить.

На берегу Финского залива, под Петербургом, в торжественной обстановке заливают бетон в здание нового энергоблока Ленинградской АЭС.

«Его запуск повысит энергобезопасность всего Северо-Западного региона России. На годы вперед обеспечит потребителя более экологичной чистой электроэнергией. В целом от развития атомной энергетики, других генерирующих частей по всей стране во многом зависит открытие новых социальных и промышленных объектов, реализация крупных инфраструктурных проектов», — сказал Путин.

Построенная полвека назад, ЛАЭС надежно обеспечивала города электроэнергией. Но технологии идут вперед.

Несколько лет назад здесь уже заменили два реактора, а сегодняшняя заливка бетона дает старт строительству седьмого, а затем планируют построить и восьмой блок. Уникальные технологии, которыми обладает только Россия.

«При нашем содействии в зарубежных странах (практически с нуля) создается атомная энергетика. Целая отрасль создается: обучаются специалисты, развиваются необходимые инфраструктуры — в соответствии с самыми строгими природоохранными стандартами. Так, сегодня „Росатом“ ведет сооружение 22 энергоблоков в семи государствах. Активно развивается атомная энергетика и внутри нашей страны. Планируется, что к 2045 году доля атомной генерации в общем энергобалансе России будет увеличена до 25%», — сказал Путин.

Энергоблок с реактором ВВЭР-1200 — самый мощный и инновационный на сегодня. Он относится к новейшему поколению «три плюс» и спроектирован с учетом аварии на «Фукусиме». Бетонирование фундамента — крайне важный этап строительства, от которого зависят прочность и долговечность.

Перед заливкой бетона в основание энергоблока специалисты провели армирование плиты. Длина всей арматуры составляет почти 300 километров. В ближайшие несколько лет на площадке будущих энергоблоков построят полторы сотни зданий и сооружений.

По плану новые блоки должны заработать через шесть и восемь лет соответственно. И эта энергия будет крайне востребована, учитывая, что сегодня президент еще дал старт началу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург. Время в пути между двумя крупнейшими мегаполисами страны сократится до 2 часов 15 минут.

«В перспективе такие выделенные высокоскоростные маршруты соединят и другие наши регионы, будут способствовать росту туризма и деловой активности. Что еще важно отметить, проект высокоскоростной магистрали предполагает широкую производственную кооперацию, участие многих трудовых коллективов и инженерных команд, а значит, хороший стимул к развитию получит целый ряд отраслей нашей экономики. Будет сделан еще один шаг в укрепление технологического суверенитета страны», — отметил Путин.

Сейчас идет проектирование, но РЖД уже развернули монтажные работы по одному из самых сложных участков на въезде в Москву. Идет строительство главных путей: от столицы — до подмосковного Алабушева.

На этом участке построят шесть мостов, четыре путепровода и одну эстакаду. Самым крупным инженерным сооружением станет мост через канал имени Москвы.

Его длина составит почти 400 метров. Поезд будет российским.

«Промышленность (при поддержке государства) готова развернуть работу по обеспечению высокоскоростных магистралей электропоездами российского производства. Начиная уже с 2027 года, уральцы смогут выпускать ежегодно около сотни таких вагонов», — рассказал вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Уже подсчитано, что ежегодно высокоскоростной магистралью будут пользоваться 23 миллиона человек. Запущенные сегодня проекты дадут новый импульс развития страны и обеспечат рабочими местами тысячи специалистов. Строители пообещали сдать все объекты точно в срок.