Собянин сообщил, какие ИИ-сервисы появятся в московском транспорте

В работу столичного транспорта к 2030 году внедрят умные сервисы. Подробнее о них мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своем персональном сайте.

Он отметил, что уже сейчас в столичном транспорте действует оплата проезда по биометрии, виртуальный помощник «Александра» и система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, что значительно повысило комфорт и безопасность ежедневных поездок.

К 2030 году планируется внедрить системы с элементами беспилотного вождения в трамваях и поездах метро. Кроме того, будет создана умная маршрутная сеть наземного транспорта с функцией актуализации на основе предсказывающей аналитики и динамическое перераспределение транспорта на отдельных маршрутах для сокращения времени ожидания на остановках.

По словам Собянина, реализация транспортной программы сделает поездки по столице быстрее, комфортнее и безопаснее, а также благотворно скажется на экологии Москвы.

Ранее мэр столицы рассказал, что планируется продолжить интеграцию билетных систем Москвы и Подмосковья. Собянин напомнил, что уже на протяжении нескольких лет ведется работа по интеграции транспорта столицы и области.