Собянин сообщил, какие ИИ-сервисы появятся в московском транспорте

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 16 0

Уже сейчас в столичном транспорте действует оплата проезда по биометрии, виртуальный помощник «Александра» и система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

Собянин сообщил, какие ИИ-сервисы появятся в московском транспорте

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / mos.ru

В работу столичного транспорта к 2030 году внедрят умные сервисы. Подробнее о них мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своем персональном сайте.

Он отметил, что уже сейчас в столичном транспорте действует оплата проезда по биометрии, виртуальный помощник «Александра» и система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, что значительно повысило комфорт и безопасность ежедневных поездок.

К 2030 году планируется внедрить системы с элементами беспилотного вождения в трамваях и поездах метро. Кроме того, будет создана умная маршрутная сеть наземного транспорта с функцией актуализации на основе предсказывающей аналитики и динамическое перераспределение транспорта на отдельных маршрутах для сокращения времени ожидания на остановках.

По словам Собянина, реализация транспортной программы сделает поездки по столице быстрее, комфортнее и безопаснее, а также благотворно скажется на экологии Москвы.

Ранее мэр столицы рассказал, что планируется продолжить интеграцию билетных систем Москвы и Подмосковья. Собянин напомнил, что уже на протяжении нескольких лет ведется работа по интеграции транспорта столицы и области.

+1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
91.64
0.10 100.26
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:16
Путин дал команду на запуск двух крупнейших строек. Главное
20:16
Бабочки в животе: Брутян захотела родить дочь от Прилучного
20:01
Собянин сообщил, какие ИИ-сервисы появятся в московском транспорте
19:47
Торговые центры Белгорода закрыли из-за обстрелов ВСУ
19:26
Прокуратура напомнила об ответственности за нарушения избирательного законодательства
19:26
В Госдуме предложили расширить льготы для многодетных семей

Сейчас читают

«Жду официальных извинений»: как Тарасова и Тутберидзе поссорились из-за Валиевой
Сначала заболит живот, а потом - голова: психолог сообщил, к чему ведет вера в неблагоприятные дни
«Немедленно»: назван единственный способ завершить конфликт на Украине
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок