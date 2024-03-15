Самолет главы Минобороны Британии потерял сигнал GPS над Калининградом

Также на воздушном судне перестал работать Wi-Fi.

Самолет ВВС Великобритании Dassault 900LX потерял спутниковый сигнал GPS во время полета над Калининградом. Борт с главой Минобороны Грантом Шэппсом направлялся из Польши обратно в королевство, пишет The Daily Telegraph.

Борт потерял GPS-сигнал примерно на полчаса. К тому же, на воздушном судне перестал работать Wi-Fi.

Издание сообщило, что смартфоны не удавалось подключить к интернету. Из-за этих факторов Dassault 900LX был вынужден использовать «альтернативные методы», чтобы определить собственное местонахождение. При этом угрозы безопасности борту не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет президента Польши Анджея Дуды оказался неисправным. На воздушном судне вышла из строя бортовая система мониторов экипажа.