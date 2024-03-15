Врагу от «Аллигаторов» не убежать. Лучшее видео из зоны СВО за день

Ударная группа армейской авиации ВКС поразила опорные пункты и живую силу противника на северодонецком направлении.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Боевая работа экипажа ударного вертолета Ка-52 на северодонецком направлении в зоне СВО
Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил поразила опорные пункты и живую силу противника на северодонецком направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место временной дислокации.
В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», боевой вертолет Ми-28 «Ночной охотник» и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ на купянском направлении
Военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск «Запад» продолжают наносить огневое поражение боевой технике и укрепленным сооружениям украинских националистов на купянском направлении.
Расчет ПТРК «Фагот» наносит огневое поражение по выявленному командно-наблюдательному пункту ВСУ. Вражеские наблюдательные посты и пункты, оснащенные различной аппаратурой для наблюдения за нашими войсками, являются одной из главных целей для военнослужащих подразделения.
Выдвижение к месту пуска происходит в пешем порядке. На огневой позиции пусковая установка приводится в боевое положение за считанные секунды.
После огневого поражения целей военнослужащие противотанковых расчетов уходят с позиции максимально быстро, чтобы противник не успел нанести ответный удар.
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