«Она является слабой стороной»: придется ли Mia Boyka платить полмиллиарда за права на свои песни

Есть ли способ получить каталог бесплатно?

В начале марта стало известно, что певица Mia Boyka (Мария Бойко) перестала сотрудничать с продюсером Александром Тарасовым, который более известен под псевдонимом T-Killah. В СМИ сразу же появились сообщения, что тот забрал права на все песни звезды, которые были выпущены в период совместной работы.

Музыкальный критик Сергей Соседов поделился с 5-tv.ru своим мнением по поводу случившегося. Он считает, что нужно «перекрывать кислород» таким певицам, как Mia Boyka — он назвал Бойко «безголосой исполнительницей».

«Какой дурак вообще взял ее в лейбл, какие ей лейблы? Чем меньше будет таких певиц, тем лучше будет нашему слушателю. Часто этот слушатель необразованный и юный. Хватит портить вкус людей!» — сказал он.

По мнению Соседова, артистка не имеет голоса, она профнепригодна и не должна выступать на сцене. Подобным звездам критик посоветовал заниматься другой профессией.

С точки зрения закона

Юрист Анастасия Билялова посмотрела на ситуацию с правовой точки зрения. Она отметила, что, скорее всего, авторские права на песни Mia Boyka не передавались.

У нее лишь было право на исполнение их в тот момент, пока она находилась в данном продюсерском центре. Псевдоним певицы зарегистрирован как товарный знак, и он принадлежит лейблу, поэтому у Бойко всего один выход из данной ситуации — договориться с продюсером, считает Билялова.

«Есть свобода договора. И в данном случае оговорка о том, что она является слабой стороной, которая относится к потребителям, здесь работает. Она точно такой же полноправный участник договорных отношений, как и ее бывшее начальство, поэтому она может выкупить свои права», — сказала юрист.

© РИА Новости / Алексей Никольский; Личный архив Анастасии Биляловой; 5-tv.ru

Конфликт с T-Killah

Mia Boyka рассказала корреспонденту 5-tv.ru, что ей разрешили выступать со своими композициями, но права на них все еще находятся у Тарасова. Бойко надеется, что когда-нибудь сможет выкупить каталог обратно.

«Обидно, когда вызывают на сцену на каком-то большом фестивале и объявляют, что автор не я. И я выхожу и в процессе слышу, что автор не я, а мой бывший продюсер, хотя мы писали эту песню с другими ребятами и девчонками. Но с другой стороны, знаете, спасибо и на том, что не заблокировали, что разрешили их петь», — сказала певица на гала-ужине премии «Браво».

Отправной точкой конфликта, поделилась артистка, стало желание T-Killah ее «перевоспитать». Продюсеру показалось, что требования артистки слишком возросли, и он решил «проучить подопечную».

Он снял кандидатуру певицы со всех номинаций на престижные премии, а также запретил выпускать песни, утверждает Бойко. Без работы и мероприятий она прожила полгода. После чего всерьез обеспокоилась своим будущим и решила действовать.

«Я была номинирована на всех телеканалах на премии, а он никуда меня не отпускал. Воспитание. Он решил меня повоспитывать. Раньше такое бывало… Сейчас мне 27 лет. Вот в 22 меня можно было повоспитывать, потому что я была не знакома с другими продюсерами, я вообще ничего не шарила», — поделилась Бойко.

За пять лет творческой деятельности под руководством Тарасова она лично познакомилась с представителями телеканалов, начала общаться с ними напрямую. И, когда коллеги узнали причину, по которой им пришлось избавляться от имени Mia Boyka на афишах, они все поняли.

Как рассказала Бойко, люди к ситуации отнеслись спокойно, пообещали ждать и пожелали удачи в завершении отношений с продюсером. По мнению исполнительницы, впервые она рассердила Тарасова, когда попросила сопровождать ее на одной из премий — одной ей бы было там некомфортно.

Просьбы подопечной, по ее мнению, продюсер воспринял как чрезмерные требования. Он заявил, что артистка не имеет права ставить ультиматумы и тут же предпринял свои «воспитательные меры».

Цена свободы

Поначалу певица проявила послушание, но через полгода осознала, что решение T-Killah наносит вред ее карьере и деловой репутации. В итоге после дискуссии о будущем звезды Тарасов сам предложил ей уйти — и заплатить 150 миллионов рублей за свободу.

«Все пишут, что он предложил 150 миллионов за песни, но нет, пожалуйста, зафиксируйте это. Это вообще не касается песен, это просто имя Mia Boyka. Песни остаются у них. Типа за песни нужно из разряда 500 миллионов заплатить, чтобы они мне вернули их. 150 миллионов мы не заплатили. Мы нашли одного классного человека, который опустил этот ценник», — делится звезда.

Как рассказывала Mia Boyka в одном из популярных шоу, у ее бойфренда очень состоятельные родители. Она полагает, что, зная это, продюсер просто решил нажиться на желании подопечной начать сольную карьеру.

При этом «один классный человек», говорит Бойко, смог снизить отступные до 30 миллионов. Теперь она работает над поиском средств для выплаты суммы, возвращения своего товарного знака и продолжения свободной сценической деятельности.

Отношения между артисткой и ее экс-продюсером остаются напряженными. Бойко полагает, что Тарасов обижен на нее, так как лишился источника хороших доходов.

По мнению исполнительницы, сотрудничество было крайне выгодным именно T-Killah, так как он взял под свое крыло молодую и неопытную девушку. Все, что ей было нужно — возможность выходить на большую сцену.

Но за шанс она благодарна. Но теперь Mia Boyka считает, что выросла, и ей пора работать самостоятельно.

«Никто не хочет терять дойную корову и ломовую лошадь, которая работает каждый день с утра до вечера, ничего толком не просит, и ей ничего и не надо… Он, наверное, обижен, да, но я ему за все благодарна, за то, что он помог в самом начале. И он тоже знает, что хорошо на мне заработал, и в целом мы квиты. Пять лет я отработала — это немаленький срок», — говорит она.

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Биография Mia Boyka

Бойко родилась деревне Захонье-2 Ленинградской области 15 февраля 1997 года. Исполнительница — самый старший ребенок в семье.

У нее также есть три сестры — Анна, Эсфирь, Елизавета и брат Михаил. После окончания школы она поступила на факультет бизнеса в Российский экономический университет имени Плеханова.

В дальнейшем закончила магистратуру уже на другом направлении — менеджмент. С малых лет девушка посвятила себя музыке, а также сочиняла собственные песни. Она слушала песни Майли Сайрус, Селены Гомес и Тейлор Свифт, мечтая когда-то добиться такого же успеха.

Начало пути

Девушка с ранних лет поняла, что хочет стать певицей. Она старательно тренировалась, чтобы обрести красивое и плавное звучание. Однако, как реализовать смелое начинание она просто не представляла. Мария решила начать с малого — записать свои каверы на знаменитые песни и выложить их в интернет.

Именно так многие зарубежные исполнители последних лет стали знаменитыми и начали музыкальную карьеру. Улыбнулась удача и исполнительнице — ее композиции обрели популярность у российской аудитории, и девушка проснулась знаменитой.

После обретения первой славы певица поняла, что должна сделать профессиональную карьеру в музыкальной индустрии. Для этого она посещала всевозможные кастинги, многие из которых ей не понравились.

К примеру, она назвала «зашкварным» кастинг для программы «Фабрика звезд». Ее смутил тот факт, что на конкурсе особое внимание уделялось не столько вокальным талантам участников, сколько их внешности.

Знакомство с T-Killah

Большой прорыв случился в 2019 году, когда талант Mia Boyka заметил исполнитель и продюсер T-Killah. Бойко узнала, что Тарасову нужна бэк-вокалистка, и она отправила ему песню «Мы улетаем», которую сама же и написала.

Девушка понравилась директору артиста, а позже — и самому Александру. Он решил помочь Марии стать самостоятельной певицей и попасть в шоу-бизнес.

Под его началом она полностью изменила внешность и имидж. Совместно с T-Killah исполнительница записала несколько треков: «Мама не в курсе» и «Лед и ночь» — обе песни вышли летом 2019 года и были включены в дебютный мини-альбом Mia Boyka «Дикая ламба». Позже на YouTube канале T-Killah вышел и клип на песню «Мама не в курсе».

Взлет карьеры

Первый профессиональный клип певицы вышел на YouTube на песню «Дикая ламба» — видео создано в Тайланде. Показать свой талант зрителям Mia Boyka удалось летом 2019 на фестивале в Санкт-Петербурге, во время которого певица познакомилась со многими знаменитыми артистами.

Взлет творческой карьеры у девушки случился, когда вышли треки «Ананас Адидас» и «Эмемдэмс». Летом 2020 года певица выпустила трек «Пикачу», который занял первые места в нескольких чартах самых популярных видео на YouTube.