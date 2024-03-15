Минюст внес актера Семена Трескунова* в реестр иноагентов

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 65 0

При этом из списка исключили блогера Николая Соболева.

Минюст внес актера Семена Трескунова* в реестр иноагентов

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Режиссер Роман Либеров* и актер Семен Трескунов* признаны в России иностранными агентами. Об этом сообщили в Минюсте.

Помимо них, реестр пополнили экономист Игорь Липсиц*, журналист Кирилл Ишутин*, Марианна Беленькая*, Светлана Каверзина* и Олег Кашинцев*.

Из-за утраты «признаков иноагента» из перечня иноагентов исключены блогер Николай Соболев и Денис Константинов.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов. Законопроект был принят Госдумой 28 февраля, Совфедом — 6 марта.

Как указывалось, инициатива направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела России.

* признаны иноагентами в России.

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