Минюст внес актера Семена Трескунова* в реестр иноагентов

При этом из списка исключили блогера Николая Соболева.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Режиссер Роман Либеров* и актер Семен Трескунов* признаны в России иностранными агентами. Об этом сообщили в Минюсте.
Помимо них, реестр пополнили экономист Игорь Липсиц*, журналист Кирилл Ишутин*, Марианна Беленькая*, Светлана Каверзина* и Олег Кашинцев*.
Из-за утраты «признаков иноагента» из перечня иноагентов исключены блогер Николай Соболев и Денис Константинов.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов. Законопроект был принят Госдумой 28 февраля, Совфедом — 6 марта.
Как указывалось, инициатива направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела России.
* признаны иноагентами в России.
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