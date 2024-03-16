Разваливаясь на лету: в США Boeing 737 приземлился без части внешней обшивки

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 42 0

Bloomberg: самолет Boeing 737-800 в США потерял на лету часть обшивки

Разваливаясь на лету: в США Boeing 737 приземлился без части внешней обшивки

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

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Отсутствие детали обнаружили после плановой проверки.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 американской авиакомпании United Airlines приземлился в штате Орегон без части внешней обшивки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

Boeing 737 накануне вылетел из международного аэропорта Сан-Франциско и благополучно сел в пункте назначения — в городе Медфорд — около 13:45 по местному времени (20:35 по московскому времени — Прим. ред.). После посадки инспекция провела плановую проверку, в результате которой и обнаружила отсутствие детали.

Согласно заявлению авиакомпании, будет проведена тщательная проверка самолета, а также его необходимый ремонт. Перевозчик пообещал расследовать причины происшествия.

Известно, что на борту самолета находились 139 пассажиров и шесть членов экипажа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет президента Польши Дуды оказался неисправным.

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Разваливаясь на лету: в США Boeing 737 приземлился без части внешней обшивки

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