Глава Международной ассоциации бокса Кремлев помог собрать 50 миллионов на лечение мальчика из Тюмени
Ребенку семь лет, у него диагностировано редкое и тяжелое генетическое заболевание — миодистрофия Дюшенна.
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев помог собрать для семилетнего мальчика из Тюмени с редким заболеванием недостающие 50 миллионов рублей.
У Святослава Тропынина диагностирована миодистрофия Дюшенна. У мальчика не вырабатывается дистрофин, который способствует росту и развитию мышц.
Еще летом 2023 года семья Святослава открыла сбор на лечение, им нужно было собрать более 300 миллионов рублей. Многие откликнулись и помогли семье Тропыниных.
И 13 марта Кремлев провел в своих социальных сетях прямой эфир. В течение часа удалось собрать недостающие 50 миллионов рублей.
В России не было возможности вылечить мальчика, но в итоге на собранную сумму Святослав сможет пройти курс препаратом Elevidys, разработанным в США.
Семья Тропыниных в пятницу вылетела в Дубай на лечение. Во время прямого эфира ребенок пообещал Кремлеву после выздоровления заняться боксом.
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