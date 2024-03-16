Глава Международной ассоциации бокса Кремлев помог собрать 50 миллионов на лечение мальчика из Тюмени

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев помог собрать для семилетнего мальчика из Тюмени с редким заболеванием недостающие 50 миллионов рублей.

У Святослава Тропынина диагностирована миодистрофия Дюшенна. У мальчика не вырабатывается дистрофин, который способствует росту и развитию мышц.

Еще летом 2023 года семья Святослава открыла сбор на лечение, им нужно было собрать более 300 миллионов рублей. Многие откликнулись и помогли семье Тропыниных.

И 13 марта Кремлев провел в своих социальных сетях прямой эфир. В течение часа удалось собрать недостающие 50 миллионов рублей.

В России не было возможности вылечить мальчика, но в итоге на собранную сумму Святослав сможет пройти курс препаратом Elevidys, разработанным в США.

Семья Тропыниных в пятницу вылетела в Дубай на лечение. Во время прямого эфира ребенок пообещал Кремлеву после выздоровления заняться боксом.