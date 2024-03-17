В Бердянске при обстреле ВСУ погибла член избирательной комиссии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 56 0

Это вторая смерть члена избиркома в городе за месяц.

В Бердянске при обстреле ВСУ погибла член избирательной комиссии

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

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В Бердянске Запорожской области при обстреле с украинской стороны погибла член избирательной комиссии. Об этом сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой.

«К сожалению, погибла с правом решающего голоса член избирательной комиссии в городе Бердянске», — сказал он в Центризбиркоме.

Это вторая смерть члена избиркома в Бердянске за месяц: 6 марта в городе был взорван автомобиль другой женщины — члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Владелица машины скончалась от полученных травм в больнице.

Правоохранители выяснили, что утром в день трагедии под автомобиль, припаркованный возле дома погибшей, было заложено самодельное взрывное устройство. Как только женщина села в машину, бомба сработала.

По факту теракта было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что планы Украины сорвать выборы в Белгородской области с треском провалились.

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