Под завалами в шахте в Амурской области могут находиться не менее 15 горняков

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 26 0

На место происшествия для координации действий выехал прокурор Зейского района Магомед Алиев.

Под завалами в шахте в Амурской области могут находиться не менее 15 горняков

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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Не менее 15 горняков могут находиться под завалами на месте обрушения шахты в Амурской области. Об этом в Telegram-канале сообщает областная прокуратура.

ЧП произошло на территории золотодобывающего прииска в Зейском муниципальном округе. На место происшествия для координации выехал районный прокурор Магомед Алиев. В настоящее время проводится проверка по факту исполнения требований законодательства.

Предварительно, находящиеся под завалами люди живы, в штрек поступает воздух, однако связи с ними нет. На место происшествия выехали 25 спасателей и четыре единицы техники.

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