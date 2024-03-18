Под завалами в шахте в Амурской области могут находиться не менее 15 горняков

Не менее 15 горняков могут находиться под завалами на месте обрушения шахты в Амурской области. Об этом в Telegram-канале сообщает областная прокуратура.

ЧП произошло на территории золотодобывающего прииска в Зейском муниципальном округе. На место происшествия для координации выехал районный прокурор Магомед Алиев. В настоящее время проводится проверка по факту исполнения требований законодательства.

Предварительно, находящиеся под завалами люди живы, в штрек поступает воздух, однако связи с ними нет. На место происшествия выехали 25 спасателей и четыре единицы техники.