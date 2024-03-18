Предполагаемого убийцу задержали на месте.

Посетитель ресторана в Петербурге погиб после нескольких выстрелов из травматического пистолета. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 5-tv.ru.

Трагедия произошла в чайхоне «Чабрец» напротив Парка Победы на Московском проспекте около восьми часов вечера. Очевидцы сообщают о трех выстрелах, после которых пострадавший скончался на месте от полученных ранений.

Подозреваемого с оружием в руках, как сообщает 78.ru, задержали на месте происшествия. Им оказался 40-летний мужчина, владелец строительной фирмы, зарегистрированной во Всеволожском районе Ленобласти.

На место происшествия немедленно прибыли медики и несколько нарядов полиции и Росгвардии. Обстоятельства гибели посетителя ресторана сейчас выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержана девушка, перерезавшая горло своему молодому человеку.