Роковая ссора: в Москве девушка перерезала горло возлюбленному

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 31 0

В Москве девушка перерезала горло возлюбленному

Роковая ссора: в Москве девушка перерезала горло возлюбленному

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Между молодыми людьми ночью неожиданно вспыхнул конфликт.

В Москве задержана девушка, подозреваемая в убийстве своего сожителя. По данным следствия, она нанесла серьезное ножевое ранение молодому человеку в область шеи, после чего он скоропостижно скончался прямо на месте. Об этом сообщает столичное ГСУ СКР в своем официальном Telegram-канале.

Как стало известно, инцидент произошел ночью 17 марта в квартире жилого дома на Братеевской улице. Подозреваемая 1999 года рождения проживала с молодым мужчиной 1997 года рождения. Согласно сообщению, у девушки и убитого произошел конфликт во время распития алкогольных напитков.

«Фигурантка доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступили к ее допросу. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — заявили в следственном комитете.

Сотрудники СК изъяли орудие убийства и другие важные улики с места преступления. Кроме того, назначен ряд определенных экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по части первой статье 105-й УК РФ («Убийство»).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, откуда «смоленский маньяк» похищал своих жертв.

+3° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.87
0.23 99.97
-0.29
ТОП-4 знаков зодиака, представители которых разрушают свой брак

Последние новости

14:23
Песков объяснил слова Путина о создании санитарной зоны: «На фоне атак и обстрелов»
14:16
Кастинг невест: сыну Аниты Цой не подошла девушка из-за низкого IQ
14:08
Минобороны РФ сообщило об ударе по месту проведения совещания командиров ВСУ
14:03
Власти Молдавии прокомментировали атаку на воинскую часть в Приднестровье
14:00
Роковая ссора: в Москве девушка перерезала горло возлюбленному
13:44
«Во всех возможных областях»: СМИ заявили о присутствии военных НАТО на Украине

Сейчас читают

«Непоправимый ущерб Армении»: юристы против отзыва исков Еревана против Баку
«Он так распорядился»: в Театре сатиры раскрыли последнюю волю Ширвиндта
«Я до последнего верила, что он справится»: какие тайны унес с собой в могилу папа «Ералаша» Борис Грачевский
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок