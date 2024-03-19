Колдуны в роду и общение с троллями: самые необычные требования работодателей

Каждый день работодатели размещают тысячи вакансий на различных рекрутинговых площадках. Эти объявления можно читать бесконечно и каждый раз поражаться, в каком интересом мире мы живем. Очень часто можно встретить, мягко говоря, нестандартные предложения о работе.

Издание «Страсти» выяснили, какие самые необычные требования к соискателям выдвигают работодатели. В таких объявлениях, поверьте, требования вроде «стрессоустойчивости» или «желания учиться» вы вряд ли увидите.

Вы наверняка никогда не слышали о такой вакансии как «Психолог для автомобилей». А он есть! И зарабатывает такой целитель 80 тысяч рублей в месяц. Для этой работы вам придется находить общий язык с автомобилем и объяснять для него пользу услуг компании. Но автомобиль будет не простой, а с искусственным интеллектом.

Еще одна не менее важная работа, где от вас потребуется такт и забота — это «Воспитатель поросят». Требования к этой вакансии довольно просты: играть в догонялки, прятки и веселые старты, кормить поросят из соски и помогать штатному Айболиту.

Животные, кстати, как и люди, тоже в праве искать работу, чтобы зарабатывать семье на хлеб. Так, например, в Москве очень нужен кот-актер для съемки вирусных роликов. Требование здесь максимально простое и четкое — быть котом, иметь «высшее кошачье образование, а в качестве подтверждения предоставить усы, лапы и хвост».

Однако профессии для животных не ограничиваются одним лишь творчеством. Есть и более практические специальности. Например, в Иваново срочно требуется тестировщик изделий для животных. График у этого питомца будет такой же серьезный, как и у людей: с девяти утра до пяти вечера пять дней в неделю. В качестве поощрения: регулярные лакомства, прогулки на свежем воздухе и визиты к ветеринару.

Если у вас имеется мистический опыт, у вас крепкий желудок, вы умеете противостоять гипнозу, умеете закрывать сознание от чтения ваших мыслей и, самое главное, имеете Сатурн в девятом доме, то вам просто необходимо срочно обращаться на телеканал «ЧЕ!» на должность тайного агента в отдел очень странных дел. Одно здесь можно сказать с уверенностью – эта работа точно не будет скучной!

«Наличие сглазов, порчи, а также потомственных ведуний или колдунов в роду будет преимуществом», — сказано в объявлении.

Помимо этого, одна строительная компания из Ульяновска разместила вакансию «Помощника главного мага в Хогвартс». Здесь вам придется ассистировать главному магу в повседневных магических делах и помогать в уходе за различными магическими существами. Среди главных требований работодатель назвал: навыки владения магическими артефактами и опыт в общении с троллями и эльфами. Однако зарплата такого специалиста составит всего 50 тысяч рублей, поэтому стоит сто раз подумать надо ли вам оно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на самом деле означает эта фраза на собеседовании «мы вам перезвоним».