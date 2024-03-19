Почему лучше отдать ребенка в детский сад, а не развивать его самостоятельно

Специалисты находят и плюсы, и минусы в работе дошкольных образовательных учреждений. Кого же слушать родителям?

В детском саду, в условиях совместного досуга и развития группы, дети получают важный опыт социализации. Это первая причина, по которой родителям советуют не пропускать ступень дошкольного образования. Но есть в системе и минусы. В материале издания Газета.ру педиатр Мария Чахнашвили описала положительные и негативные стороны детских садов. По мнению врача, научить ребенка общаться со сверстниками не так просто, как может показаться на первый взгляд, поэтому именно в условиях группы детсада она видит возможности для благополучного развития малыша.

«Дети с возраста 3-4 лет начинают присматриваться к другим детям, а потом и общаться с ними… Именно в саду у ребенка появляется первый друг, навык работы в команде, первый опыт взаимодействия в конфликтных ситуациях», — считает Чахнашвили.

Еще один большой плюс — это приучение к режиму дня, который необходим детям. В садах существует строгий регламент, в то время как дома могут быть поблажки. Ребенок учится дисциплине, порядку, послушанию, многие ребята лучше едят и спят днем именно в группе, а дома их приходится уговаривать. Благодаря усвоенному режиму дети впоследствии лучше адаптируются к школьному расписанию. А еще организм «домашнего» малыша часто не имеет возможности познакомиться с многообразием вирусов и сформировать защитный барьер.

«Дети, посещающие сад, реже болеют в начальной школе, так как к большинству детских инфекций уже есть иммунитет», — подчеркнула врач.

Следующий повод выбрать детсад — это качественное оснащение для полноценного развития. Обучение под контролем профессионала, педагогов, психологов, логопедов, в большинстве случаев более эффективно, чем домашнее — силами мамы или папы. В квартире не так просто обустроить отдельное пространство для игр, творчества, учебы. Помимо этого, детские сады готовят детей к школе согласно требованиям приема в первый класс.

Мария Чахнашвили уверена, что в саду, не имея возможности попросить о помощи родителей, малыш учится самостоятельности и управлению собственным поведением. Многие мамы признают, что только в группе их крохи окончательно освоили горшок, владение столовыми приборами и другие важные бытовые навыки. Сады ограждают ребят от вредного влияния гаджетов, там с ними активно работают весь день, гуляют — не все родители могут позволить себе такую вовлеченность, ведь необходимо работать.

«Счастливая мама — счастливый ребенок» — косвенный «плюс» детского сада. Когда родители отдают ребенка в сад, у мамы появляется время для отдыха, «для себя», или время для работы, что снижает уровень стресса и повышает удовлетворенность жизнью», — отметила педиатр.

Безусловно, есть и минусы, такие как отсутствие индивидуального подхода, проблемы сепарации, разный уровень адаптивных способностей детей. Каждый родитель должен принять решение, исходя из своих возможностей, взвесив все «за» и «против» в конкретной ситуации, заключила врач.

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