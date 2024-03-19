Теперь официально: Валерий Леонтьев объявил о завершении карьеры

С 2020 года певец проживет в Майами.

Народный артист России, певец и композитор Валерий Леонтьев в день своего рождения, 18 марта, официально завершил свою карьеру. Об этом сообщил 5-tv.ru его директор Борис Чигирев.

Артист уже давно не выступает, однако официально об этом не объявлялось. Поэтому, по словам Чигирева, заявление о завершении карьеры является лишь формальностью.

В 2020 году Валерий Леонтьев переехал с женой из России в американский город Майами. Сам он утверждал, что принял это решение из-за навязчивости фанатов на родине. В США, по его словам, ему спокойнее выходить на улицу.

При этом недавно в сети появилась информация о том, что Леонтьев болен. С этим фактом поклонники также связывали его отъезд. В январе 2024-го Леонтьев впервые выступил на частном мероприятии за долгое время. Как заметили гости, он сильно похудел, но выступал без фонограммы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Леонтьев вернулся в Москву.