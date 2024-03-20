Пять автомобилей столкнулись на севере Петербурга Сегодня, 7:35 Происшествия Эфирная новость 13 13

Удар был такой силы, что несколько иномарок превратились в груду металла и восстановлению не подлежат.

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Массовое ДТП в Санкт-Петербурге! На перекрестке в Выборгском районе столкнулись пять автомобилей. Пострадали два человека. По основной версии водитель внедорожника хотел проскочить на «красный» и протаранил поток автомобилей. Удар был такой силы, что несколько иномарок превратились в груду металла и восстановлению не подлежат. Детали от авто разлетелись на несколько метров. На место происшествия прибыли МЧС, полиция и реанимобиль. На дороге образовался гигантский затор.