Пять автомобилей столкнулись на севере Петербурга
Удар был такой силы, что несколько иномарок превратились в груду металла и восстановлению не подлежат.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Массовое ДТП в Санкт-Петербурге! На перекрестке в Выборгском районе столкнулись пять автомобилей. Пострадали два человека. По основной версии водитель внедорожника хотел проскочить на «красный» и протаранил поток автомобилей.
Удар был такой силы, что несколько иномарок превратились в груду металла и восстановлению не подлежат. Детали от авто разлетелись на несколько метров. На место происшествия прибыли МЧС, полиция и реанимобиль. На дороге образовался гигантский затор.
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