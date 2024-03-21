Крашенные яйца и куличи: традиции празднования Светлой Пасхи

Одно из самых масштабных православных событий ожидается в России. На какую дату оно выпало в 2024 году?

Одним из самых главных праздников для христиан является Пасха. Она символизирует воскресение Иисуса Христа. Каждый год дата праздника меняется. В 2024 году событие будет отмечаться 5 мая, напоминают авторы URA.RU.

Подготовка к этому светлому дню начинается с Великого поста, который длиться семь недель. Это время духовного очищения и самоограничения. В этом году пост начался 18 марта и продлиться как раз до 5 мая.

Дата Пасхи меняется в связи с тем, что она рассчитывается по лунному календарю. В 325 году на Первом Вселенском соборе в Никее было объявлено, что Пасха должна праздноваться в первое воскресенье после первого полнолуния, которое следует за весенним равноденствием. Поэтому праздник может выпадать на любой день между 4 апреля и 8 мая.

Накануне дня Пасхи верующие собираются в храмах, чтобы участвовать во всенощном бдении. В этот день происходит освящение пасхальной еды. Крашеные яйца, творожные пасхи и куличи — все это традиционно должно находиться на праздничном столе.

Пасхальные яйца — один из главных символов этого христианского праздника. Существует легенда, которая объясняет происхождение традиции красить яйца на Пасху. Согласно ей, Мария Магдалина подарила римскому императору Тиберию куриное яйцо, которое символизировало новую жизнь. На это император ответил, что верит в воскресение Христа ровно также, как верит в то, что яйцо поменяет свой цвет. Но оно тут же стало красным, будто кровь Иисуса.

Пасха православных и католических христиан отличается датами. Православная церковь придерживается юлианского календаря, в то время как католики ориентируются на григорианский.

В день Пасхи принято обмениваться со встречными приветствием «Христос Воскресе!», а отвечать на него: «Воистину Воскресе!». Это показывает радость верующих. Пасха должна отмечаться в кругу самых близких и родных. Семьи собираются за праздничным столом и обмениваются подарками.

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