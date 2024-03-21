«Иноязычная орфография»: на Украине возмущены русскими названиями детсадов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 28 0

Языковой омбудсмен Украины Креминь возмутился русскими названиями детсадов

«Иноязычная орфография»: на Украине возмущены русскими названиями детсадов

Фото: © РИА Новости / Варвара Гертье

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Российские власти не раз отмечали, что русофобия и неонацизм стали нормой для киевского режима.

Украинские власти недовольны тем, что детский сады в стране называются по-русски, в частности «Одуванчик» и «Солнышко». С возмущением выступил омбудсмен по защите государственного языка Украины Тарас Креминь, опубликовав пост в одной из социальных сетей.

«Призываю местные власти приложить максимальные усилия, чтобы навсегда избавиться от иноязычной орфографии в названиях учреждений дошкольного образования», — написал Креминь.

Украинский омбудсмен заявил, что ему якобы часто поступают жалобы от русскоязычные названия детских садов. При этом он признал, что «иноязычная орфография» присутствует во всех частях Украины, а чаще — на востоке и юге страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам президента России Владимира Путина, русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтийских странах.

Глава государства также отметил, что история стала использоваться как инструмент в борьбе. Доказывает это нынешнее отношение в мире к событиям, связанным с предпосылками Второй мировой войны, ее ходом и итогами.

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