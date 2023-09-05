«Оружие идеологической борьбы»: русофобия и неонацизм стали нормой на Украине

Своим мнением по этому поводу Владимир Путин поделился в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа».

Русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтийских странах. Об этом заявил Владимир Путин в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа».

Глава государства также отметил, что история стала использоваться как инструмент в борьбе. Доказывает это нынешнее отношение в мире к событиям, связанным с предпосылками Второй мировой войны, ее ходом и итогами. В 1945 году фашизм был побежден, но, к сожалению, не изжит, добавил президент.

«Фашизм снова проявляется в той же русофобии, антисемитизме, героизации нацистских преступников, прямой пропаганде нацизма в Прибалтийских странах, в той же Украине это вообще стало нормой», — отметил Путин.

Он напомнил о Нюрнберге (международный военный трибунал над нацистскими преступниками — Прим. ред.) и международных законах, запрещающих подобного рода действия.

«Более того, история стала использоваться как оружие идеологической борьбы», — добавил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме назвали Зеленского «символом объединения Европы вокруг русофобии».