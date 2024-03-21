Сильное землетрясение произошло в японской префектуре Ибараки

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 15 0

Метро в Токио из-за подземных толчков пришлось остановить.

Сильное землетрясение произошло в японской префектуре Ибараки

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в японской префектуре Ибараки. При этом наиболее сильные точки ощутили жители соседних Тотиги и Саитамы. Об этом стало известно благодаря Главному метеорологическому агентству Японии.

Землетрясение зафиксировали в 09:08 по местному времени (03:08 по московскому — Прим. ред.). Эпицентр находился на глубине 50 километров под землей.

Угроза цунами не объявлялась. Также еще нет данных о пострадавших и разрушениях. Сообщений о сбое работ АЭС, которые расположены в регионе, тоже не поступало.

Агентство РИА Новости сообщило, что жители Токио получили срочное предупреждение о сильном землетрясении. В центре японской столицы даже на время прекращалось движение поездов в метро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в японской Фукусиме объявили угрозу цунами после землетрясения. По оценкам специалистов, толчки были магнитудой 5,7 и произошли в непосредственной близости от указанной префектуры.

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