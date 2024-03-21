Песков высказался об уехавших из России гражданах: «Здесь их не будут ждать»

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 124 0

Песков заявил, что уехавших россиян и ставших врагами нужно уничтожать

Песков высказался об уехавших из России гражданах: «Здесь их не будут ждать»

Фото: www.globallookpress.com / Arnulf Hettrich

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Представитель Кремля, комментируя тему, напомнил слова президента.

Тех, кто уехал из России и встал на сторону врага, обратно ждать не будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию aif.ru.

Комментируя тему с покинувшими Родину россиянами, Песков напомнил высказывания президента Владимира Путина. В частности, глава государства указывал на то, что среди несогласных есть те, кто остается в России, однако некоторые принимают позицию врага.

«Буквально встал на позиции врага своей страны. Вот это — другие. Их здесь не будут ждать, это точно», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что таких граждан не так много.

«Только вчера президент говорил о тех предателях, которые действительно берут оружие и начинают против нас с вами воевать. Надо уничтожать», — добавил Песков.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Владимира Путина о том, что в настоящее время все больше покинувших страну людей мечтают вернуться назад. Людям с традиционными ценностями, отметил он, тяжело жить и воспитывать детей в ряде стран Запада.

-1° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 98%
91.95
-0.74 100.37
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:33
«Модная заметка»: Рогов назвал одну из самых важных вещей в женском гардеробе
20:20
ФАС пригрозила «Яндекс Такси» мерами при отсутствии решения вопроса по тарифам
20:12
Орбан отправил поздравительное письмо Путину: «Даже в нынешней ситуации»
20:03
Сплотились в трудное время: в России подвели итоги президентских выборов
19:47
«Нельзя!» — Захарова об обязанностях молодежи в стране
19:36
Песков высказался об уехавших из России гражданах: «Здесь их не будут ждать»

Сейчас читают

«Жив британский монарх или мертв – уже никакой разницы»
Превратятся в кирпичи: что известно об отключении россиянам всех смартфонов Apple и Android
Самый тяжелый день месяца: как пережить мощную магнитную бурю с 20 на 21 марта 2024
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок