Песков высказался об уехавших из России гражданах: «Здесь их не будут ждать»

Представитель Кремля, комментируя тему, напомнил слова президента.

Тех, кто уехал из России и встал на сторону врага, обратно ждать не будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию aif.ru.

Комментируя тему с покинувшими Родину россиянами, Песков напомнил высказывания президента Владимира Путина. В частности, глава государства указывал на то, что среди несогласных есть те, кто остается в России, однако некоторые принимают позицию врага.

«Буквально встал на позиции врага своей страны. Вот это — другие. Их здесь не будут ждать, это точно», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что таких граждан не так много.

«Только вчера президент говорил о тех предателях, которые действительно берут оружие и начинают против нас с вами воевать. Надо уничтожать», — добавил Песков.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Владимира Путина о том, что в настоящее время все больше покинувших страну людей мечтают вернуться назад. Людям с традиционными ценностями, отметил он, тяжело жить и воспитывать детей в ряде стран Запада.