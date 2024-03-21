Сборная России по футболу одержала победу в матче с командой Сербии

Российские футболисты разгромили в товарищеском матче сборную Сербии. Встреча состоялась в четверг, 21 марта, в Москве.

Матч, который прошел на столичной «ВТБ-Арене», завершился со счетом 4:0 в пользу России.

Забитыми мячами отличились Антон Миранчук (22-я минута, с пенальти), Максим Осипенко (32-я минута), Алексей Миранчук (55-я минута) и Иван Сергеев (90+1). При этом на 88-й минуте матча был отменен гол полузащитника Арсена Захаряна.

Кроме того, с поля по решению судьи был удален сербский защитник Милан Гаич. Это произошло на 21-й минуте матча.

Ранее 5-tv.ru писал, что Федерация футбола Турции решает вопрос о дисквалификации болельщиков и игроков, которые устроили массовую потасовку на поле.