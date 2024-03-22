Россияне смогут заселяться в гостиницы по биометрии

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 16 0

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Россияне смогут заселяться в гостиницы по биометрии

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Российские туристы получат возможность заселяться в гостиницы по биометрии. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Запуск сервиса в пилотном режиме запланирован на вторую половину этого года.

«Россияне смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов, подтверждая личность через Единую биометрическую систему. Соответствующее постановление утвердило правительство», — цитирует текст сообщения РИА Новости.

Таким образом процедура заселения в гостиницу, отель, санаторий, пансионат или туристическую базу должна стать проще, быстрее и комфортнее как для постояльцев, так и для сотрудников организаций и учреждений.

При этом для подтверждения личности по биометрии будет достаточно фактически «одного взгляда», а необходимость предоставлять какие-либо документы исчезнет.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что в некоторых регионах России будут проводить эксперимент — продавать по биометрии лекарства, которые можно приобрести только по рецепту.

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