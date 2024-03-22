Россияне смогут заселяться в гостиницы по биометрии
Когда жителям страны стоит ждать нововведений?
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
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Российские туристы получат возможность заселяться в гостиницы по биометрии. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Запуск сервиса в пилотном режиме запланирован на вторую половину этого года.
«Россияне смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов, подтверждая личность через Единую биометрическую систему. Соответствующее постановление утвердило правительство», — цитирует текст сообщения РИА Новости.
Таким образом процедура заселения в гостиницу, отель, санаторий, пансионат или туристическую базу должна стать проще, быстрее и комфортнее как для постояльцев, так и для сотрудников организаций и учреждений.
При этом для подтверждения личности по биометрии будет достаточно фактически «одного взгляда», а необходимость предоставлять какие-либо документы исчезнет.
Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что в некоторых регионах России будут проводить эксперимент — продавать по биометрии лекарства, которые можно приобрести только по рецепту.
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