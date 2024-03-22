Оперативный штаб развернули у Крокус Сити Холла после стрельбы

Оперативный штаб развернули около концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба. Об этом сообщили в администрации подмосковного Красногорска.

«Все силы и средства направлены на место происшествия. Информация о пострадавших и другие подробности уточняются», — говорится в заявлении.

Ранее к зданию концертного зала направились поднятые по тревоге бойцы московского СОБР и ОМОН.

Стрельба в Крокус Сити Холле произошла около 20:00, когда там должен бы начаться концерт рок-группы «Пикник». По сообщениям очевидцев, стрельбу открыли три человека в камуфляже.

В сети распространяются видео, на которых слышны автоматные очереди. Пишут о 12 погибших и 35 раненых. Официально информации о пострадавших и погибших не поступало. Известно, что после стрельбы в здании начался пожар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор группы «Пикник» подтвердил информацию о стрельбе в московском Крокус Сити Холле.