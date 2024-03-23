Мурашко озвучил число госпитализированных из Крокус Сити Холла
Мурашко: из Крокуса госпитализированы 115 человек, в том числе 5 детей
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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Среди пострадавших есть дети.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что с места ЧП в Крокус Сити Холле были госпитализированы 115 человек, в том числе пятеро детей. Ситуацию он прокомментировал в эфире одного из федеральных каналов.
Министр уточнил, что из 110 взрослых в тяжелом состоянии находятся 60 человек. Среди пятерых детей в тяжелом состоянии — один.
Глава Минздрава добавил, что медики оказывают помощь всем нуждающимся. Лекарств и донорской крови для этого достаточно.
Сообщается также, что самостоятельно обратились к врачам в больницы более 30 человек.
Стрельба к красногорском Крокусе началась вечером в пятницу, 22 марта. Неизвестные открыли огонь по мирным людям перед концертом группы «Пикник», который должен был состояться в концертном зале. Ранее поступала информация о 40 погибших.
После стрельбы в здании начался пожар. Огонь охватил внутренние помещения и крышу, которая вскоре обрушилась. Примечательно, что внутри оставались люди.
Ранее 5-tv.ru писал, что спасатели ищут людей под завалами сгоревшего «Крокус Сити Холла».
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