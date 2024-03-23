Мурашко озвучил число госпитализированных из Крокус Сити Холла

Среди пострадавших есть дети.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что с места ЧП в Крокус Сити Холле были госпитализированы 115 человек, в том числе пятеро детей. Ситуацию он прокомментировал в эфире одного из федеральных каналов.

Министр уточнил, что из 110 взрослых в тяжелом состоянии находятся 60 человек. Среди пятерых детей в тяжелом состоянии — один.

Глава Минздрава добавил, что медики оказывают помощь всем нуждающимся. Лекарств и донорской крови для этого достаточно.

Сообщается также, что самостоятельно обратились к врачам в больницы более 30 человек.

Стрельба к красногорском Крокусе началась вечером в пятницу, 22 марта. Неизвестные открыли огонь по мирным людям перед концертом группы «Пикник», который должен был состояться в концертном зале. Ранее поступала информация о 40 погибших.

После стрельбы в здании начался пожар. Огонь охватил внутренние помещения и крышу, которая вскоре обрушилась. Примечательно, что внутри оставались люди.

Ранее 5-tv.ru писал, что спасатели ищут людей под завалами сгоревшего «Крокус Сити Холла».